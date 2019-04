ANTT atualiza tabela do frete após aumento do preço do diesel

A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma atualização da tabela com os pisos mínimos de frete rodoviário. Conforme a Lei 13 703/2018, que institui a tabela, os valores devem ser reajustados sempre que o preço do óleo diesel sofrer oscilação superior a 10%.

Na última semana, a Petrobras anunciou um aumento de 4,8% no preço do diesel nas refinarias.

A alta foi um pouco abaixo do anunciado na semana anterior pela empresa, de 5,7%, e que terminou sendo suspensa a pedido do presidente da República Jair Bolsonaro.

De acordo com a ANTT, com o aumento a variação do diesel em relação ao valor da última tabela, publicada em janeiro, foi de +10,69%, o que resultou num reajuste médio de 4,13% nos preços mínimos de frete.