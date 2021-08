Anúncio de ex-Palmeiras na Roma ajuda a achar jovem desaparecida

O jogador Matías Viña, ex-Palmeiras, não precisou nem ir a campo para mostrar seu primeiro resultado positivo na Roma. Durante a apresentação do lateral-esquerdo no time italiano, uma garota polonesa de 16 anos que estava desaparecida foi encontrada. Segundo o clube, ela está saudável e com sua família.

A jovem presente no vídeo de anúncio de Matias Vina foi encontrada segura e bem.#ASRoma pic.twitter.com/fIsv5hgaJh — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) August 10, 2021

Desde 2019, a Roma aproveita que os vídeos de anúncios dos novos reforços têm grande audiência e exibe imagens de menores desaparecidos. Segundo o clube, esses registros foram vistos mais de 15 milhões de vezes nas redes sociais, mostrando imagens de mais de 150 desaparecidos.

Desde que as fotos começaram a ser publicadas, onze pessoas já foram encontradas, de acordo com o time. Além da polonesa, a campanha ajudou a localizar um menino de Atenas, três menores da Itália, três jovens da Inglaterra, uma criança da Bélgica e dois do Quênia.

Para a iniciativa, o time italiano trabalha junto ao Centro Internacional para Menores Desaparecidos e Explorados (ICMEC, na sigla, em inglês).