Anvisa barra medição de temperatura em Aeroporto de Salvador

A operação de medição de temperatura das pessoas que chegavam ao Aeroporto Interacional de Salvador, por parte da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) acabou frustrada no meio da manhã desta quinta-feira (19) pela Agência Naciona de Vigilância Sanitária (Anvisa). No início da manhã, o governador Rui Costa (PT) disse em entrevista à TV que havia adquirido equipamentos para fazer a medição de temperatura, mas que havia sido impedido de usá-los pela Anvisa, sob o argumento de que o aeroporto era área federal.

O secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, informou que já havia credenciado a equipe da Divisão de Segurança Epidemiológica da Sesab para acessar a área de embarque do aeroporto junto à Anvisa, desde a quarta-feira (18), mas o acesso foi negado nesta quinta.

“A Anvisa proibiu a entrada da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde no desembarque interno do aeroporto onde iríamos abordar todos os passageiros provenientes de Saõ Paulo e Rio de Janeiro para a simples aferição da temperatura e verificação de sintomas respiratórios. É uma ação inócua e que não traz risco para a população. Lamentavelmente, a Anvisa adotou essa postura”, declarou.

O CORREIO procurou a Anvisa, mas ainda não obteve retorno sobre o pedido.

Justiça

Por conta da negativa de acesso, o secretário informou que vai acionar a Justiça Federal para a ação seja desempenhda. Ainda de acordo com o secretário não há justificativa técnica para o impedimento da inspeção e a mesma não impacta em atraso na operação de desembarque, já que o procedimento de medição é realizado em cinco segundos. A ação também seria realizada nos aeroportos de Ilhéus e Porto Seguro.

“Aqui, nós iríamos orientar as pessoas que estivessem com febre para que fossem isolados e colhido material para detecção de presença de coronavírus. Iríamos solicitar telefone e endereço dessas pessoas e elas ficariam em isolamento de até 12 horas, que é o prazo para que o resultado ficasse pronto", explicou Vilas-Boas.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) foi acionada para que entre com um pedido de liminar a vim de pedir autorização para fazer a triagem dos passageiros.

O governador Rui Costa já havia solicitado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) o fechamento do esaço áereo na capital, para impedir o pouso de voos vindos de São Paulo, do Rio de Janeiro ou internacionais. O CORREIO procurou a Anac, que informou, em nota, que cabia à União determinar o fechamento de aeroportos federais e que não havia, ainda, uma definição sobre os pedidos feitos pelos governos estaduais.