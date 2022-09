Aos 55 anos, Claudia Raia anuncia gravidez do 3º filho

A atriz Claudia Raia, 55, anunciou, na noite desta segunda (19), que está grávida do primeiro filho do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello, 53, com quem está há três anos. Ela já é mãe de Enzo Celulari, 25, e Sophia Raia, 19, fdo casamento de 17 anos com o ator Edson Celulari, 64.

Ela deu a notícia ao público por meio de postagem no Instagram, onde compartilhou um vídeo em que aparece sapateando ao lado do marido e aponta para a sua barriga indicando estar grávida. Ela ainda exibe o teste de gravidez que indica que está de três semanas.

Nos stories, Claudia Raia postou alguns vídeos contando como foi a descoberta da chegada do terceiro filho. Ela confidenciou que chegou a chamar a "médica de louca" quando recebeu a ordem de exame de sangue.

"Gente, vocês viram no feed, a notícia do ano. Eu tô que não me aguento, mas quero contar para vocês o babado todo, porque isso é que tem graça. Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue de gravidez, eu falei: 'Amor, você está bem louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade". Aí ela falou: 'Mas eu preciso investigar porque todos as suas taxas estão diferentes, estão estranhas". O que que eu fiz? Não aguentei, fui na farmácia, comprei o clearblue, não aguentei porque falei 'tenho que fazer o teste', teste que todo mundo faz, que que é isso que eu vou esperar um dia e meio pra vir um negócio de exame de sangue? Não aguento. Aí fiz o teste e veio, grávida mais de 3 semanas, eu falei: "Tá errado, não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos". Olhei para cima e falei com Deus: "Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida". Mas aí tem o negócio de 99,9% de acerto, de precisão, aí falei: 'Meu Deus do céu, tô grávida, como é que aconteceu isso?'. Eu precisava dividir isso com vocês, porque inclusive diz quantas semanas você tá, é pra cair dura no chão".