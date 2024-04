INAUGURAÇÃO

Feijão, arroz e carne, novo restaurante popular entra em operação em Periperi

Um novo restaurante popular foi inaugurado em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta sexta-feira (26). Batizado de Vida Nova, ele oferece 450 refeições gratuitas por dia, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. O atendimento é por ordem de chegada e não é permitido levar o almoço para casa. Esse foi o 4ª restaurante popular entregue pela prefeitura, depois de Pau da Lima, São Tomé de Paripe e Águas Claras. Outros seis restaurantes populares estão previstos para serem inaugurados. Segundo o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e lazer (Sempre), Júnior Magalhães, as próximas unidades serão implantadas nos bairros de Mares, Sussuarana, Fazenda Coutos, Valéria, Pernambués e São Cristóvão. Os 10 restaurantes, juntos, vão distribuir quase 5 mil refeições por dia.

“A pessoa que vier se alimentar será atendida por assistentes sociais, que vão ver se ela está no Bolsa Família ou não, para a gente cadastrar; se ela tem moradia ou não, para a gente cadastrar nos programas habitacionais ou incluir de imediato no Aluguel Social; se ela está com o filho ou filha matriculada na escola ou na creche; se ela pode participar de um curso de qualificação profissional, se a gente pode intermediar, através do Simm, uma vaga de emprego para a ela. Isso, sim, é programa social. As pessoas querem ter a condição de ganhar a vida com o seu trabalho”, explicou o prefeito.