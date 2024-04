CONFIRA DESTAQUES

Bienal do Livro Bahia 2024 começa nesta sexta-feira (26) em Salvador

Evento segue até 1º de maio

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de abril de 2024 às 09:14

Bienal do livro Crédito: Claudionor Jr- Ascom/SEC

A Bienal do Livro Bahia 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (26) e segue até 1º de maio, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, recebendo cerca de 170 atrações em áreas temáticas: Café Literário, Arena Jovem e, para o público infantil, Janelas Encantadas. A programação diária completa pode ser conferida no site oficial do evento e os ingressos podem ser comprados no Sympla.

A feira reúne autores premiados, fenômenos da internet, ativistas, convidados internacionais e artistas para debater diversos temas, das artes e da sociedade à política e cultura. São cerca de 10 atrações por dia, além dos expositores, estandes de livros e ativações. O evento — que terá como tema “As Histórias que a Bahia Conta” — vai contar com a presença de pelo menos um participante baiano em todos os painéis, mesas de debates e demais atividades, seja um autor, uma personalidade ou um mediador.

Um dos destaques deste primeiro dia é o painel da TV Bahia “O Feminino a partir da escrita e do discurso”, com a participação das jornalistas Jéssica Senra e Luana Assiz e da comunicadora Camila Apresentação, às 14h. Às 16, o painel “Qual Bahia?” reúne destaques da literatura baiana para falar da criação de personagens, reconhecimento de territórios, busca de questões da vida particular e social e a constituição de um olhar autoral sobre o mundo. Estarão presentes o premiado Itamar Vieira Junior, hoje best-seller internacional, com obras como “Torto Arado”; e Luciany Aparecida, que trabalha com vários gêneros, entre os quais o romance, como o recente “Mata Doce”.

No sábado (27), um dos destaques é a sessão especial de autógrafos com Maria Rita Pontes, sobrinha de Irmã Dulce, às 16h, do livro “Cartas de Santa Dulce: a face humana em todos nós”, que reúne manuscritos inéditos da primeira Santa brasileira. No mesmo dia, o escritor Jeferson Tenório, que recentemente teve o seu livro “O Avesso da Pele” retirado de escolas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, fala sobre a censura de textos literários na atualidade, no painel “Livros e Liberdade”. No debate, estarão ainda a poeta baiana Lívia Natália e o jurista e professor de direito constitucional da USP Conrado Hubner Mendes.

No domingo (28), chama atenção a participação da baiana Tatiana Amaral, uma das mais bem sucedidas autoras de literatura erótica do Brasil. A partir das 13h, ela, que já tem 14 anos de carreira, 57 livros publicados e quase 600 mil obras vendidas, participa do painel “Aquela história que me pegou de jeito…”, ao lado da escritora Sue Hecker, no espaço Arena Jovem.

Na segunda-feira (29), às 14h, a Prefeitura de Salvador apresenta o painel “As Imagens das Letras”, que traz um papo animado com profissionais e artistas que fazem traduções de textos e poesias com seus desenhos. Estão presentes a artista visual, ilustradora e designer Eris Beatriz; o ilustrador e quadrinista Hugo Canuto e o ilustrador Igor Souza. No mesmo dia, às 16h, a TV Bahia apresenta o painel “Negritudes em Ascensão”, sobre o papel da representatividade para as novas e futuras gerações, com os jornalistas Vanderson Nascimento, Luana Souza e Muller Nunes.

Um dos destaques da terça-feira (30) é o painel “Acontece Que Eu Sou Baiano”, uma grande homenagem a Dorival Caymmi, no dia em que completaria 110 anos. Paloma Amado contará a bela história de amizade e parceria artístico-cultural entre o compositor e Jorge Amado, enquando Alice Caymmi promete ilustrar sua fala sobre a convivência com o avô com canções.