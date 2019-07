Aparecidense é punida após caso de racismo contra goleiro Deijair

Às vésperas de um jogo decisivo contra o Brusque, quando pode confirmar o acesso para a Série C do Brasileirão, a Juazeirense recebeu uma notícia importante fora das quatro linhas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu a Aparecidense pelos casos de injúria racial contra o goleiro Deijair quando as duas equipes se enfrentaram ainda na primeira fase da Série D.

A partida aconteceu no dia 18 de maio. A Aparecidense foi punida com multa de R$50 mil e perdeu um mando de campo por conta de seus torcedores que xingaram Deijair com as expressões 'nêgo fedido' e 'nêgo fedorento'.

O time goiano ainda foi punido com mais R$10 mil em multa e a perda de um outro mando de campo pelo arremesso de um copo contra o goleiro do Cancão.

>> Relembre o caso <<

Através de videoconferência, Deijair prestou esclarecimentos, narrou o acontecido e explicou que estava no banco de reservas quando ouviu os xingamentos. O goleiro ainda acrescentou que um dos infratores foi identificado como pai de um jogador da Aparecidense.

Deijair afirmou ainda que prestou queixa na delegacia logo após a partida e foi orientado que o caso iria levar horas e "não daria em nada". O atleta detalhou também que ao retornar para Juazeiro fez registro na delegacia baiana. Marailton Silva Jardim, preparador físico, e Rodrigo Góis, supervisor de futebol, também prestaram depoimento confirmando os acontecimentos.

Expulso na ocasião, o goleiro foi absolvido e o atacante Jean punido com um jogo, mas como já cumpriu a suspensão automática, está liberado para atuar diante do Brusque no próximo domingo (21), no Augusto Baier, pelo jogo de volta das quartas de final. Como venceu em Juazeiro por 1x0, o Cancão joga pelo empate para garantir o acesso à Série C.

Procurada pela reportagem do CORREIO, Luamar Nunes, advogada e esposa de Deijair, afirmou que o goleiro e sua família não vão se pronunciar sobre a punição do STJD.