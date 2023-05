Apático, Bahia joga mal e é derrotado por 3x0 pelo Santos no Brasileirão

A boa fase do Bahia no Campeonato Brasileiro foi interrompida. Em uma noite na qual apresentou futebol bem abaixo do esperado, o time baiano foi presa fácil para o Santos e acabou derrotado por 3x0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (10).



A vitória alvinegra começou a ser escrita ainda na primeira etapa, nos gols de Deivid e Mendoza. No segundo tempo, Ângelo ampliou e deu números finais ao confronto.



O revés quebrou a sequência de dois triunfos do Bahia no Brasileirão. O time baiano estacionou nos seis pontos e caiu para a 13ª colocação. De quebra, o tricolor manteve o jejum de 11 anos sem vencer o Santos fora de casa. A última vez foi em 2012.



Bahia e Santos voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (17), na mesma Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, o Esquadrão encara o Flamengo, neste sábado (13), na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Brasileirão.

APÁTICO

O técnico Renato Paiva promoveu mudanças em praticamente todos os setores. Estreante da noite, o zagueiro Vitor Hugo entrou no lugar de Rezende. Já no meio-campo, Cicinho ficou com a vaga do suspenso Jacaré, e Chávez voltou ao time na ala esquerda. Paiva ainda modificou o desenho tático e escalou Ademir no lugar de Cauly, deixando o Esquadrão com três atacantes. Machucado, Everaldo deu lugar para Arthur Sales.

A partida começou com pressão do Santos e o Bahia não teve nem tempo de respirar. Com apenas três minutos, Thaciano perdeu a bola no meio-campo e proporcionou o ataque do Peixe. Lucas Lima mandou de fora da área e Marcos Felipe fez a defesa, mas o rebote ficou com Mendoza, que rolou para o garoto Deivid, de apenas 17 anos, abrir o placar.

O gol logo no início forçou o Bahia a sair para o jogo. Sem um meia de criação, o tricolor até esboçou uma tentativa de explorar a velocidade dos pontas, mas o time estava em intensidade bem abaixo do normal e não demorou para voltar a ser dominado. Para piorar, o Esquadrão foi mais uma vez punido pela falta de atenção.

Aos 14 minutos, Lucas Lima aproveitou a bobeira do Bahia no meio-campo e descolou belo lançamento para Mendoza. O colombiano ganhou de Cicinho na corrida e tocou na saída de Marcos Felipe para ampliar na Vila Belmiro: Santos 2x0.

O Bahia estava atordoado. O terceiro do Santos poderia ter saído minutos depois. Na falha de David Duarte, o atacante Deivid escapou livre, mas de frente com Marcos Felipe ele chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro.

Bem confortável no duelo, o Santos mudou a estratégia e entregou a bola ao Bahia. Mesmo assim, o time baiano não conseguia articular as jogadas com qualidade. A primeira boa chance só aconteceu em um chute de Thaciano. João Paulo deu rebote, mas o ataque não conseguiu aproveitar.

A noite não era mesmo do tricolor. O Bahia chegou a descontar o placar com Ademir, aos 45 minutos, após falta cobrada na área, mas o VAR revisou o lance e marcou impedimento, anulando o gol. Nos minutos finais, ainda deu tempo de Deivid acertar o travessão de Marcos Felipe.

SEM REAÇÃO

Diante da falta de criatividade do Bahia, Renato Paiva mudou o time no intervalo. O meia Cauly entrou na vaga de Cicinho. Com isso, Ademir foi recuado para a ala direita. O tricolor até apresentou uma leve melhora no ataque, mas o desenho da partida seguiu bem parecido com o do início da primeira etapa.

Com cinco minutos, Lucas Lima fez mais uma boa jogada e deixou Deivid na cara do gol. Marcos Felipe defendeu o primeiro chute, mas o rebote ficou nos pés de Ângelo, que fuzilou as redes e marcou o terceiro do Santos.

Entregue, o Bahia chegou a levar o quarto gol apenas cinco minutos depois em novo rebote de Marcos Felipe nos pés de Ângelo. Mas o impedimento foi marcado após a revisão do VAR.

Em situação cada vez mais complicada, Paiva foi para o tudo ou nada e mudou mais três peças. Diego Rosa, Yago e Vinicius Mingotti foram para o jogo nas vagas de Arthur Sales, Thaciano e Acevedo, respectivamente.

As alterações não surtiram efeito e o Esquadrão seguiu sem sinais de reação. No erro da defesa santista, Cauly roubou a bola dentro da área, mas de frente com o goleiro ele mandou longe e perdeu uma chance incrível.

Na reta final, a partida perdeu um pouco de intensidade. O Bahia pouco assustava o Santos, enquanto o alvinegro puxou o freio de mão. As equipes viram o tempo passar e ao apito final do árbitro a derrota baiana foi confirmada.

FICHA TÉCNICA



Santos 3x0 Bahia - Campeonato Brasileiro (5ª rodada)



Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Camacho (Alison), Dodi (Vinicius Balieiro) e Lucas Lima (Ed); ngelo (Ruiz), Deivid e Mendoza (Lucas Braga). Técnico: Odair Hellmann.



Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Acevedo (Vinicius Mingotti), Thaciano (Yago) e Chávez; Ademir, Arthur Sales (Diego Rosa) e Biel (Daniel). Técnico: Renato Paiva.



Local: Vila Belmiro

Gols: Deivid, aos 3, Mendoza, aos 14 minutos do 1º tempo, Ãngelo, aos 5 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Deivid, Lucas Braga, Lucas Lima (Santos); Chávez, Cicinho, Acevedo, Kanu (Bahia)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)