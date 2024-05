VAGAS PARA A BAHIA

Codevasf publica edital para 61 vagas e salários de R$ 9 mil; veja quando as inscrições começam

Do total, nove vagas nas áreas de administração, engenharia civil e jornalismo estão previstas para a Bahia

Publicado em 14 de maio de 2024 às 19:52

Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Codevasf publicou nesta terça-feira (14) edital de concurso para preenchimento de 61 vagas de nível superior e formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser efetuadas entre 20 de maio e 10 de junho pelo site da organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe).

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$90. Haverá a isenção do valor da taxa para os candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições: inscrito no CadÚnico e doador de medula óssea. O período de solicitação de isenção do valor da taxa ficará aberto pelo mesmo prazo de inscrição.

Acesse o edital do concurso da Codevasf aqui:

Quais são as vagas para o concurso da Codevasf?

Serão selecionados profissionais para as seguintes áreas: Administração; Contabilidade; Economia; Engenharia Civil; Engenharia de Agrimensura; Engenharia de Pesca e Aquicultura; Estatística; Geologia; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; e Tecnologia da informação. O salário inicial é de R$ 9.065,95 e a carga horária é de 40 horas semanais.

Quando e onde será a prova do concurso da Codevasf?

As provas devem ser realizadas no dia 4 de agosto, nas cidades de Brasília/DF, Aracaju/SE, Belém/PA, Bom Jesus da Lapa/BA, Goiânia/GO, Macapá/AP, Maceió/AL, Montes Claros/MG, Palmas/TO, Petrolina/PE, São Luís/MA e Teresina/PI.

O modelo das provas objetivas será "certo" ou "errado", contendo 120 perguntas, sendo 50 de Conhecimentos Gerais e 70 Específicos.

Cada acerto valerá um ponto. Caso a marcação esteja em desacordo com o gabarito oficial, o candidato perderá um ponto.

Quais são as vagas disponíveis no concurso da Codevasf para a Bahia?

No total, nove vagas nas áreas de administração, engenharia civil e jornalismo estão previstas para a Bahia. Veja abaixo como as vagas estão distribuídas:

Analista em Desenvolvimento Regional - Área: Administração

2ª Superintendência Regional com sede em Bom Jesus da Lapa - 1 vaga (ampla concorrência);

6ª Superintendências Regionais com sede em Juazeiro - 2 vagas (1 ampla concorrência e outra para pessoas com deficiência).

Analista em Desenvolvimento Regional - Área: Engenharia Civil

2ª Superintendência Regional com sede em Bom Jesus da Lapa - 2 vagas (1 ampla concorrência e outra para pessoas com deficiência);

6ª Superintendências Regionais com sede em Juazeiro - 2 vagas (1 ampla concorrência e outra para pessoas com deficiência).

Analista em Comunicação - Área: Jornalismo

2ª Superintendência Regional com sede em Bom Jesus da Lapa - 1 vaga (ampla concorrência);

6ª Superintendências Regionais com sede em Juazeiro - 1 vaga (ampla concorrência).

O que é a Codevasf?

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Ela tem como missão “promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das desigualdades”.

A Companhia possui sede em Brasília e mantém 16 superintendências regionais em sua área de atuação, que alcança 36,6% do território brasileiro, onde estão situados 2.688 municípios. A Empresa executa políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável.