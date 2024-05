ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL

Em comunicado conjunto, Bahia e Vitória apoiam paralisação do Campeonato Brasileiro

Representantes baianos no Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória manifestaram posição favorável a paralisação da competição por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e impedem que Internacional, Grêmio e Juventude disputem os seus jogos.

"Em solidariedade ao Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Bahia SAF e o Esporte Clube Vitória defendem a paralisação temporária do Campeonato Brasileiro. Nesse período, seguiremos buscando soluções e ações para ajudar a população e os Clubes atingidos", diz o comunicado.

Com os posicionamentos de Bahia e Vitória, 17 dos 20 clubes da Série A se mostram favoráveis à paralisação do Brasileirão. Apenas Flamengo, São Paulo e Palmeiras são contra.

Por conta das enchentes em todo estado do Rio Grande do Sul, os clubes gaúchos tiveram os seus jogos adiados até o dia 27 de maio. Na mesma data, a CBF se reunirá com todas as equipes para debater o tema.