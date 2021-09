Após 32 anos de tragédia, Inglaterra volta a permitir torcida em pé

Desde os anos 1990, torcedores ingleses não podem ficar em pé ao assistirem jogos de futebol nas arquibancadas. A medida foi adotada após o desastre de Hillsborough, que causou 97 mortes durante uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest, em 1989. A regra, porém, está perto de acabar.

Os clubes da Premier League e Championship (segunda divisão do país) poderão ter a partir de janeiro arquibancadas onde os torcedores ficarão de pé, segundo a autoridade encarregada da segurança nos estádios (SGSA). Será um programa de testes, e os times terão até o dia 6 de outubro para apresentar a candidatura.

Em caso de autorização, uma parte da arquibancada será designada especialmente para torcedores que desejam permanecer em pé ao longo das partidas. O programa piloto de "safe standings" exigirá uma série de regras, como um código de conduta e a garantia de que a visão de outros presentes nas arquibancadas não seja prejudicada.

Também será preciso fazer a instalação de barras de segurança, para que os torcedores possam se apoiar sem riscos de queda ou pisoteamento. Clubes como Manchester United, Manchester City, Liverpool (vídeo abaixo) e Chelsea já fizeram a instalação dessas barras em seus estádios.

Os testes serão realizados até o fim da atual temporada, quando os resultados serão avaliados por uma comissão independente. Vale lembrar que, apesar da proibição, é comum ver torcedores de pé nas arquibancadas inglesas.

A tragédia

O desastre de Hillsborough é considerado a maior tragédia da história do futebol inglês. O estádio foi o escolhido para abrigar o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, no dia 15 de abril de 1989. Ali, havia sete catracas para controlar a entrada de cerca de 10 mil torcedores, mas só uma estava funcionando propriamente.

Em meio à aglomeração formada, decidiu-se abrir um dos portões de saída. O controle, porém, não foi feito devidamente, e o setor conhecido como Leppings Lane Terrace, em que era possível assistir às partidas de pé, ficou superlotada.

Na época, quase todos os estádios tinham grades separando as arquibancadas do gramado, o que se transformou em armadilha. Muitas pessoas que estavam junto à grade foram esmagadas e asfixiadas. Ao todo, 97 torcedores do Liverpool morreram, e mais de 700 ficaram feridos.