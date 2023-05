Após 4 anos sem cantar em Salvador, Sandy promete ‘clima diferente’

“Nada como ser um sonhador”. O primeiro verso da música Voltar Pra Mim, do mais recente EP de Sandy, representa bem o sentimento dos fãs soteropolitanos que esperaram quatro anos para reencontrar a cantora. Felizmente, essa ausência será recompensada amanhã, quando a artista fará o show de estreia da sua turnê 2023, no Centro de Convenções. O Programa Estadual de Combate à Fome do Governo do Estado da Bahia, Bahia Sem Fome, será contemplado através das vendas das entradas mediante dois quilos de alimentos não-perecíveis.

A última vez que Sandy se apresentou por aqui foi em julho de 2019, antes da pandemia da covid-19, quando cantou ao lado do irmão para uma multidão na Arena Fonte Nova, durante a turnê especial Nossa História, que celebrou os 30 anos da dupla Sandy e Júnior. Desta vez, ela vem com o projeto Nós, Voz, Eles 2.

Nos últimos anos de carreira solo, ela esteve viajando com o projeto ‘Nós, Voz, Eles’, parte 1 e 2, com seus últimos trabalhos de estúdio. No entanto, para essa turnê, a cantora decidiu que estava na hora de mudar: “Esse novo show tem um repertório variado, desde o começo da minha carreira solo, passando por todas as fases, um repertório bem misturado. Um show que tá enchendo os olhos visualmente, porque tem um painel com conteúdos que foram feitos exclusivamente para esse momento. Todo o clima do palco é diferente. Então a galera pode esperar ver uma coisa que eu não tinha feito ainda”.

Sobre começar a turnê em Salvador, Sandy comenta que foi uma oportunidade que não poderia ser perdida: “Sempre gostei muito de fazer show em Salvador, mas não tive tantas oportunidades. Dessa vez, a gente encontrou uma possibilidade e eu quis fazer logo de cara. Acho que eu nunca tinha começado uma turnê pelo Nordeste, muito menos por Salvador”. Na apresentação, os fãs podem esperar sucessos como Me Espera, Aquela dos 30, Pés cansados e Universo Reduzido (esta lançada durante a pandemia), e as canções de Nós, Voz, Eles 2.

Parcerias e amizades

Lançado em setembro do ano passado, com seis faixas, o EP Nós, Voz, Eles 2 conta com seis ‘feats’. Os artistas convidados foram entre velhos amigos e novas conexões feitas por Sandy para este projeto, são eles: Wanessa Camargo; Agnes Nunes; Vitor Kley; o ‘duo’ OutroEu; Amaro Freitas e Ludmilla.

Sandy contou como foi o processo de escolher os nomes que integraram esse projeto. “Meu critério para escolher as pessoas é simples, eu escolho pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu considero talentosas e pessoas com quem eu goste de estar perto”, conta.

Ela revelou que não conhecia muito Ludmilla, Vitor Kley e Agnes antes do início do projeto, mas sabia que eram talentosos e “pessoinhas especiais”. Com os outros, ela já nutria uma amizade há mais tempo.

“Quando eu vou escolher a música para cada pessoa, eu vou pelo que eu imagino que seja um ponto de encontro entre mim e ela, no estilo da música e em tudo aquilo que eu acho que encaixaria bem pra mim e para aquela pessoa”, diz.

A Sandy que é fã

Em março, Sandy teve a oportunidade de cantar ao lado de Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay, que realizou uma turnê pelo Brasil. Emocionada, ela revelou que foi um sonho cantar com sua banda favorita: “É aquele tipo de sonho que você nem ousa sonhar, porque você não imagina que vai acontecer, sabe? Então, de repente, me vi no palco cantando a música de Sandy e Júnior com o Coldplay. Eu nunca imaginei isso na vida assim, então foi realmente surreal para mim, parecia que eu ia acordar daquele sonho a qualquer momento”.

Durante a apresentação no estádio do Morumbi, em São Paulo, eles cantaram Magic, do Coldplay, e Quando Tudo Passa (Turu-turu), de Sandy e Júnior. Ela conta que se convidou para o dueto numa conversa com Anthony Martin, pai de Chris, durante um coquetel com a banda em um dos shows no Brasil: “Disse: ‘Fala pro seu filho que quando ele quiser cantar com uma brasileira é só me chamar’”. Era uma graça, mas virou realidade e foi o próprio Chris que entrou em contato.

“No dia seguinte ele me manda uma mensagem de texto: ‘Olha, eu estava aqui ouvindo a sua voz, ela é tão bonita, eu gostei muito. Você não quer cantar com a gente?’. Ele sugeriu Magic e tive um dia só para me preparar. No outro dia, fui e cantei. Depois, ele me chamou para participar de novo. Acho que ele gostou”, disse, aos risos.

A Sandy ‘empoderada’ aos 40

A carreira começou em 1989, quando tinha 6 anos. Ela começou na música tutelada pelo pai, Xororó, e acompanhada pelo seu irmão, Junior. De lá para cá muita coisa aconteceu: mais idade, passeio por gêneros musicais diferentes, letras mais maduras, fim da dupla, carreira solo. Em Sandy, a passagem de tempo e as mudanças tiveram um forte impacto, mas ela garante que hoje, aos 40 anos, está na melhor fase de sua vida.

“Quando completei 40 anos eu estranhei muito. Pensei ‘como assim eu já estou com 40? Ontem eu estava ali, adolescente, cantando com meu irmão, e agora eu tenho um filho de oito para nove anos e estou fazendo 40. O tempo está voando e eu não estou vendo’. Dá uma sensação de que o tempo está passando depressa demais e não dá tempo de fazer tudo o que a gente quer. Eu quero que passe mais devagar”, pede, em divertida súplica.

Mas a maturidade trouxe uma nova perspectiva para a artista. “Eu estou achando os 40 uma idade mais empoderada, estou me sentindo mais plena. Eu já sei muito quem eu sou, já percorri uma parte grande do meu caminho no trabalho e na vida pessoal. Estou tão realizada e feliz com o lugar onde cheguei… É bom olhar para as nossas conquistas e ver tudo o que já fiz até aqui, dá uma sensação de plenitude, já com uma maturidade a mais, de saber quem você é”, reflete.

“Eu só posso agradecer, estou aqui sempre muito grata e querendo fazer o meu melhor para merecer tudo o que construí, toda essa vida que tenho até agora. Eu estou feliz de verdade, não estou falando da boca para fora, sou muito sincera sempre, se não é verdade eu nem falo (ri). Então, estou realizada, graças a Deus, e cheia de planos”, diz.

A Sandy que é atriz

Previsto para estrear em 2024, a comédia romântica Evidências do Amor tem Sandy como uma das protagonistas, fazendo par romântico com Fábio Porchat. O filme, dirigido por Pedro Antônio Paes, é inspirado na música Evidências, eternizada pela dupla Chitãozinho & Xororó - que é pai de Sandy e Junior Lima.

A história acompanha um casal, Marco Antônio (Porchat) e Laura (Sandy), que se apaixona após cantarem a música juntos num karaokê. Com o tempo, o casal acaba terminando, mas sempre que toca Evidências as lembranças do relacionamento voltam para atormentar Marco.

Este não é nem de longe o primeiro trabalho de atuação de Sandy, que protagonizou o seriado Sandy & Junior, a novela Estrela-Guia, além dos filmes Acquária e Quando Eu Era Vivo. Mas este novo projeto gera um sentimento especial na artista: “Sempre gostei muito de atuar, nunca escondi isso de ninguém e tinha muita saudade de atuar. E aí caiu no meu colo esse projeto, o Porchat me ligou e me falou sobre a música, sobre a sinopse do filme e eu fiquei encantada com a história.

Ela conta que até hesitou em conciliar o cinema com os shows e a maternidade de Theo, 8: “Mas, quando mandaram o roteiro, eu falei ‘não vai ter jeito’. Quando vi, já estava lá ensaiando. Porchat é um ótimo colega de trabalho. Muito solícito, muito prestativo, muito ligado. Ele dá dica, ajuda, contribui para a coisa acontecer melhor. O clima nos bastidores era delicioso, sempre uma coisa leve, um humor leve. E é bom quando é assim. No começo de 2024 o filme estará aí”.