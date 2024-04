DE VÉU E GRINALDA

Edu Guedes pretende pedir Ana Hickmann em casamento

Cozinheiro quer trocar alianças com a apresentadora

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 11:53

Edu Guedes e Ana Hickmann Crédito: Redes sociais

O apresentador e cozinheiro Edu Guedes, de 49 anos, pretende trocar alianças com Ana Hickmann, sua namorada. Os dois assumiram o relacionamento há alguns meses, mas o amor pode estar falando mais alto.

Isso porque, em conversa ao programa TV Fama, Edu deixou a apresentadora chocada com a revelação de que queria casar com ela.

"Vou fazer num lugar mais especial. Um dia vai acontecer, com certeza. A gente vai fazendo as coisas passo a passo. A gente demorou alguns meses para falar que realmente estava namorando. Ana tem um filho de 10 anos [Alezinho, com Alexandre Correa]. Eu tenho a Maria, com 15. Antes de mais nada, a gente tem que falar com a nossa família", disse.

Relacionamento aceito pela família

Em bate-papo no canal de Ana no YouTube, Edu elogiou a namorada, reforçando a família gosta muito dela desde a época de apenas amizade na Record.