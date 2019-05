Após 4 dias internado, Compadre Washington deve receber alta nesta quinta

O cantor Compadre Washington, do É O Tchan, deve receber alta do Hospital da Clínicas nesta quinta-feira (23). Após sair do hospital, ele deve voltar a Salvador para continuar em repouso, segundo a assessoria da banda.

"Em tempo, a Banda É o Tchan, em nome de Compadre Washington e toda sua família, agradece aos fãs, amigos, contratantes, colaboradores e toda a imprensa nacional pela atenção e assistência, bem como estende o agradecimento ao corpo clínico e técnico do HC, que não têm medido esforços para prestar um atendimento de excelência durante todo o processo de internamento do músico", diz a nota enviada pela assessoria.

O cantor foi agredido durante um assalto na capital paulista, no último domingo (19).

Um vídeo da agressão mostra o cantor saindo de uma lanchonete com duas pessoas. Um bandido passar por uma banca de revistas e mais ladrões aparecem para cercar as vítimas - um casal deles bloqueia a frente. Cercado, Compadre Washington leva um chute e um soco e acaba caindo no chão. O ladrão fugiu com o celular do cantor do É o Tchan. Os outros envolvidos também saem rapidamente do local.