Após 59 dias internado, Agnaldo Timóteo recebe alta

Foram 59 dias de luta, mas Agnaldo Timóteo saiu vencedor e na tarde desta sexta-feira (19) ele recebeu alta. O cantor sofreu um AVC em Barreiras (BA), no dia 20 de maio e chegou a ser transferido para o hospital Roberto Santos, em Salvador.

No dia 08 de junho ele foi transferido para São Paulo, onde ficou no Hospital das Clínicas. Ele chegou a ficar dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e a respirar com a ajuda de aparelhos. Ele foi internado após sofrer um princípio de AVC (acidente vascular cerebral)

Segundo Timotinho, assessor e sobrinho de Agnaldo, o artista deixou o hospital às 14h30, muito emocionado e na cadeira de rodas. Na saída, ele falou com a imprensa, agradeceu a torcida e apoio dos fãs e seguiu para a sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde dará continuidade ao tratamento.

Ele terá que fazer alguns meses de fisioterapia, para recuperar os movimentos das pernas, e também fonoaudilogia, para a voz. Ainda não há previsão para o artista voltar a fazer shows.