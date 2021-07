Após 8 meses, Rafa Kalimann e Daniel Caon terminam namoro

A influenciadora Rafa Kalimann e o cantor Daniel Caon terminaram o namoro, após oito meses de relação. A informação foi divulgada neste sábado (3) e o namoro teria chegado ao fim na última semana.

Apesar do término, ambos continuam se seguindo nas redes sociais e também mantém as fotos juntos - a última publicação de Rafa e de Caon juntos é do Dia dos Namorados, em 12 de junho, além de um vídeo que o cantor postou, no dia 18, para falar do sucesso de seu vídeo no YouTube, do qual Rafa participou.

Os dois começaram a namorar em novembro do ano passado, com direito a pedido com fogos de artifício que formavam a frase "quer namorar comigo?". Os dois se conheceram no passado, chegaram a ter um breve romance, e quase se reencontraram no BBB 21.