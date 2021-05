Após acusações, talk show de Ellen DeGeneres chega ao fim

O talk show "Ellen" vai terminar em 2022, depois de 19 anos no ar. A apresentadora Ellen DeGeneres confirmoua ao The Hollywood Reporter que a 19ª temporada, que será exibida no ano que vem, será a última. O fim acontece em meio a várias denúncias de que o programa tinha um ambiente tóxico, com bullying e assédio moral.

Ellen avisou a equipe da decisão ontem. Ela vai dar uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey amanhã explicando como e porque resolveu encerrar o histórico programa.

"Quando você é uma pessoa criativa, há essa vontade permanente de ser desafiada. Foi por isso que decidi ser apresentadora do Oscar, ou voltar ao stand-up depois de tanto tempo. E por mais que seja divertido e ótimo fazer este programa, ele não é mais um desafio. Preciso de algo novo", disse Ellen ao The Hollywood Reporter. Ela afirma que ainda não sabe o que vem a seguir, mas que gostaria de voltar aos cinemas ou a uma série de comédia.

Acusações

No ano passado, vários ex-funcionários fizeram denúncias sobre os bastidores do programa, afirmando que era gravado em meio a casos de bullying, intimidação e até racismo.

No início da 18ª temporada, Ellen fez um pedido de desculpas e vários produtores foram demitidos.

Agora, ela nega que isso tenha sido o motivo do fim do programa. "Se fosse por isso, eu nem teria voltado", garante. "Mas sim, pensei em terminar, por alguns meses. Você precisa entender que, ao mesmo tempo minha casa foi roubada e eu perdi quatro animais de estimação -- três gatos e um cachorro, que morreram. Foi uma tsunami", resumiu.