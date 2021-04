Após alta, Cacau Protásio fala de susto com internação: 'Passei muito mal'

A atriz e humorista Cacau Protásio, 45 anos, comentou a internação repentina pela qual passou depois de sofrer um quadro de pancreatite. Ela recebeu alta na sexta-feira (16), após passar por duas cirurgias e tratamento para melhorar a situação.

"Foi um susto muito grande, eu fui para o hospital com muita dor e passando muito mal. Fiz duas cirurgias e graças a Deus já estou em casa, tive uma equipe nota mil comigo. Deus me deu mais uma chance", afirmou Cacau, pelo Instagram.

Ao todo, a atriz ficou 13 dias internada. Ela agradeceu o carnho que recebeu no período e pediu que as pessoas continuem rezando para outros doentes, como o amigo Paulo Gustavo, que segue internado. "Meu marido me mostrava todos os áudios e textos diariamente, fiquei muito emocionada. Vamos continuar rezando pelo nosso mundo que está doente. Não vamos parar essa corrente de oração. Cada um na sua fé", pediu.

Cacau passou por uma cirurgia de emergência logo quando foi internada, para conter a pancreatite aguda, e na terça (13) removeu a vesícula.