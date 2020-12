Após boatos de mal-estar, Bruna Marquezine aparece em vídeo com Rafa Kalimann

Depois de negar boatos que circulavam na internet de um mal-estar com ex-BBB Rafa Kalimann, a atriz Bruna Marquezine mostrou, nesta quinta-feira (31), que a amizade com a influencer continua firme e forte. As duas, que estão em uma ilha particular em Angra dos Reis ao lado de Daniel Caon, Manu Gavassi, Thelma Assis, apareceram juntas em stories postados por Rafa Kalimann no seu perfil no Instagram.

"Acordo perguntando para a Manu todos os dias: 'a Rafa já me ama?'", brincou a atriz sobre os rumores de que não se gostam. Em seguida, Bruna elogiou uma das fotos postadas da ex-BBB na rede social. "Um chicletinho perfeito!", elogiou a atriz.

De acordo com publicações na internet, Marquezine estaria incomodada com os registros que a influencer compartilha em sua rede social em momentos que ela aparece. "Certeza que quando a Bruna se tranca no quarto para dormir, a primeira coisa que ela fala é 'por que chamou essa Rafa?'", diz um dos posts. "A Bruna Marquezine vai acabar afogando a Rafa Kalimann no mar dessa ilha. Tô avisando", aponta outro. "Imagina a Bruna Marquezine que achou que ia ter paz lá na ilha e vem a Rafa Kalimann gravando Stories 24 horas do lado da menina... eu jogava o celular dela no mar", escreveu outra pessoa.