Após deixar dúvida, Everton é relacionado para enfrentar o Bahia

O atacante Everton ‘Cebolinha’ classificou como incerta sua presença no jogo de volta contra o Bahia, mas, ao menos por enquanto, o Grêmio conta com ele no jogo na Fonte Nova, quarta-feira (17), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Após o treino desta segunda, o jogador foi um dos 23 relacionados pelo técnico Renato Gaúcho para viajar a Salvador no final da manhã.

Destaque da seleção brasileira na Copa América, Everton deixou em dúvida sua participação no jogo de volta após a vitória do Grêmio por 2x1 sobre o Vasco, sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro.

“Não sei. É uma incógnita. Realmente não sei o que pode acontecer. Quando vai passando o tempo, as coisas vão se afunilando. É esperar. Tenho proposta. Não posso falar o clube. Não garanto que jogo na quarta-feira contra o Bahia, vamos ver”, disse o atacante aos jornalistas na Arena do Grêmio.

O Atlético de Madrid é um dos clubes especulados entre os interessados. Antes da Copa América, a diretoria gremista afirmou que só abriria negociação por no mínimo 40 milhões de euros.

O time gaúcho chega à capital baiana nesta segunda e treinará no Barradão na terça, com portões fechados. O jogo de ida das quartas de final terminou empatado por 1x1, em Porto Alegre. Quem vencer avança para as semifinais. Empate leva a decisão para os pênaltis.

A provável escalação do Grêmio tem Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton (Pepê); André.