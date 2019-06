Após denúncia de estupro, policiais vão até a Granja Comary atrás de Neymar

Policiais civis estiveram na Granja Comary, na manhã deste domingo (2) procurando pelo jogador Neymar. Eles queriam saber que horas o jogador iria se apresentar. A polícia investiga uma denúncia de estupro contra o atacante, que veio à tona neste sábado (1º).

Quando os policiais estiveram no local, que fica na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, o jogador ainda não havia chegado. Segundo informações do Globo Esporte, ele desembarcou de helicóptero no meio da manhã, ao lado de Thiago Silva. Na sexta-feira (31), o atacante fez exercícios com bola e treinou com os companheiros de Seleção.

A denúncia contra o jogador foi registrada na 6ª delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na capital paulista, o fato teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris, na França.

Denúncia

A acusação é de que Neymar conheceu a mulher por meio das redes sociais (Instagram). Consta no BO que, após o diálogo, ficou acertado, através de um amigo do jogador denominado Gallo, que Neymar arcaria com os custos de passagem e hospedagem para ela viajar à França para conhecer o craque. Ainda de acordo com o documento, a vítima ficaria hospedada a partir de 15 de maio no Sofitel Paris Arc Du Triomphe e, por volta das 20h, Neymar teria chegado embriagado ao hotel.

De acordo com o boletim, após trocas de carícias, a mulher acusou Neymar de ficar agressivo e, mediante violência, ter praticado relação sexual sem o consentimento da vítima. Ela disse no depoimento que voltou ao Brasil no dia 17 de maio e que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar a ocorrência.

Clique aqui para ver o Boletim de Ocorrência completo.

O pai e empresário do jogador negou a acusação e se pronunciou sobre o assunto em entrevista à TV Band. “Neymar conseguiu guardar as conversas e tudo o que se fala sobre a relação com o Neymar. Em nenhum momento fez isso. Sei que meu filho pode ser acusado de muitas coisas, mas sei o menino que ele é. Sei o homem que Neymar é; então, é filho de pai e mãe. Desta vida, a gente vai fazer com que a justiça venha o mais rápido possível”, declarou.

Defesa

Em um vídeo de sete minutos, ele fala que foi vítima de "uma armadilha" e que a mulher que o acusou quer "extorquir" dinheiro dele. Depois de repetir, durante quatro minutos, que estava chateado com a situação, ele mostrou prints das conversas com a mulher.

"Sei que qualquer notícia que envolve meu nome tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo minha declaração. O que aconteceu foi o contrário do que dizem, estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou expor a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário expor pra provar que realmente não aconteceu nada demais", disse.

Ele disse ainda que tudo o que aconteceu entre eles foi consensual. "O que aconteceu foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal e no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança ao filho e eu ia levar. Agora fui pego de surpresa", continuou.

Em seguida, ele compartilha as conversas, nas quais eles combinam os encontros que teriam em Paris. As conversas no WhatsApp começaram em março, e o encontro só aconteceu em maio. Nesse meio tempo, pelo que mostra o jogador, a mulher enviou diversas fotos e pede que ele não compartilhe o conteúdo com ninguém. Algumas mensagens também foram apagadas.

Nas conversas, eles falam do encontro que tiveram e combinam uma segunda vez. Ela fica aguardando o jogador para que ele leve um presente para o filho e depois diz que vai dormir, já que ele ainda não tinha chegado. Depois disso, o jogador não compartilhou mais as conversas que teve com a mulher.