WTA DE MADRID

Sabalenka passa fácil por Andreeva em Madrid e agora desafia Rybakina por nova final

belarussa passou sem problemas pela jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos

Estadão

Publicado em 1 de maio de 2024 às 18:05

Sabalenka vai buscar o bicampeonato no WTA de Madrid Crédito: Tennis Australia

Aryna Sabalenka continua muito bem em sua defesa do título do WTA de Madrid. Atual campeã e dona do título de 2021, a belarussa passou sem problemas pela jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, em sets corridos, parciais de 6/1 e 6/4 e agora desafia Elena Rybakina, do Casaquistão, nas semifinais.

Diferentemente dos jogos anteriores, nos quais precisou de três sets em todos e jogando abaixo do esperado, desta vez Sabalenka jogou no nível turbo no primeiro set. Com duas quebras e apenas 32 minutos, a número 2 do mundo fez 6/1.

Após pouco impor de resistência, Andreeva voltou mais confiante no set seguinte. Depois de sair com 0 a 30, virou em pontos diretos e fez 1 a 0. O serviço virou a arma da russa por uma reação, já que sequer ameaçava o saque de Sabalenka. Ao menos a jovem tentava trocar pontos.

Com potência nas devoluções e dois winners no game cinco, Sabalenka quebrou o serviço de Andreeva para fazer 3 a 2 e abrir vantagem no segundo set. Enquanto a atual campeã acertava tudo, a russa cometia erros bobos e não escondia a frustração com saques para fora ou bolas na rede.

O staff da russa cobrava calma, mas do outro Sabalenka seguia dominando os serviços e não teve problemas para abrir 4 a 2. Fechou em bela direita. Colocando Andreeva para correr, a favorita chegou a 5 a 3, necessitando de somente um ponto para fechar a partida.

Com uma dupla falta, Andreeva permitiu o primeiro match point para a belarussa. Mas depois de boa devolução do saque, a chance foi para fora, para careta de Sabalenka. Ansiosa para fechar, perdeu a segunda chance, errou um voleio fácil na rede, um desafio e o game. Bastava, porém, confirmar o saque.

Começou com 30 a 0, mas viu Andreeva acertar duas belas bolas e igualar. No saque preciso, o terceiro match point na partida. Ganhou com a bola para fora da russa e agorA promete bela embate com Rybakina, que também gosta de agredir a bola.

VITÓRIA NO SUFOCO DE RYBAKINA

Elena Rybakina sofreu, teve dois match points contra, mas conseguiu se garantir entre as quatro melhores tenistas do WTA se Madrid. Para se classificar à sexta semifinal no ano, agora diante de Sabalenka, com a qual jogou oito vezes, ganhando apenas três, a tenista precisou batalhar muito para buscar a virada no terceiro set e ganhar pela primeira vez na carreira de Yulia Putintseva, compatriota do Casaquistão.

Quarta do mundo, Rybakina tinha 5 a 2 contra na parcial decisiva e conseguiu emplacar cinco pontos seguidos para virar o set e garantir a vaga. Foi a primeira vez que ganhou de Putintseva em três confrontos - havia perdido em Roma e em Indian Wells para a oponente.

Foi um duelo duro e longo, com 2h50 de duração. Rybakina levou a melhor no primeiro set, ao anotar 6/4. Aproveitou uma quebra no quinto game e depois apenas trocou serviços até fechar no primeiro set point.

A parcial seguinte foi ainda mais equilibrada e decidida somente no tie-break. Após uma quebra para cada, Putintseva foi melhor e igualou o jogo com 7/6 (7/4), levando a decisão para um terceiro set "maluco" e que acabou sendo decepcionante para ela.