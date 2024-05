PRIMEIRO JOGO

Fluminense derrota o Sampaio Corrêa e fica perto das oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense deu uma aliviada na pressão pelos resultados ruins no Brasileirão. ao derrotar o Sampaio Corrêa, com o time reserva, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Arias, um dos poucos titulares que atuaram, e Lima fizeram os gols.