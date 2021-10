Após divórcio, Seu Jorge engata namoro com terapeuta holística

Após se divorciar de Karina Maluf, neta de Lima Duarte, Seu Jorge está vivendo um novo amor. O músico está em um relacionamento com outra Karina. A terapeuta holística e empresária do setor de cosméticos naturais, Karina Barbieri, de 35 anos, é a nova companheira do cantor.

Seu Jorge parece estar bem feliz ao lado de Barbieri. Em suas redes sociais, ela postou recentemente fotos se declarando ao cantor, durante uma viagem a uma praia particular. As informações são do Extra.

Atualmente, Seu Jorge está em Portugal, para o início da turnê “Irmãos”. Karina, no entanto, ficou no Brasil.