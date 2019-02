Após fiasco no Chile, Amadeu é demitido da Seleção sub-20

A passagem de Carlos Amadeu na seleção brasileira sub-20 acabou. O treinador foi demitido do cargo nesta quinta-feira (21), após reunião com o ex-jogador Branco, coordenador de base da CBF, e Rogério Caboclo, presidente eleito.

A saída de Amadeu do posto era dada como certa. Sob o comando dele, a seleção apresentou futebol pobre durante o Sul-Americano da categoria, em janeiro e fevereiro, no Chile.

O time brasileiro terminou em quinto no hexagonal final, não conseguiu vaga para o Mundial - pela terceira vez consecutiva - e ficou fora também dos Jogos Pan-Americano, que serão disputados em Lima.

Carlos Amadeu estava no quadro da CBF há quatro anos. No período, ele foi campeão do Sul-Americano sub-17 e terceiro colocado na Copa do Mundo da categoria. O baiano assumiu a equipe sub-20 em 2016, após a saída de Rogério Micale, campeão olímpico nos Jogos do Rio.