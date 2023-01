Após governo do estado elevar ICMS, cervejarias preparam reajuste da bebida para este mês

Gigantes da indústria de bebidas se preparam para reajustar nos próximos dias o preço da cerveja no mercado baiano, a reboque do novo decreto que elevou o ICMS cobrado sobre o produto. Publicada em pleno Natal, nos últimos suspiros do governo Rui Costa (PT), a medida aumentou o imposto da cerveja na Bahia de 25% para 27% - alíquota 8% maior. Consultados pela Satélite, executivos de cervejarias de grande e médio portes afirmaram que, embora os cálculos não estejam fechados, a alta tributária já em vigor será repassada às distribuidoras e redes de varejo da capital e interior antes do Carnaval. Por efeito dominó, os preços subirão também nos cerca de 85 mil bares e restaurantes em funcionamento no estado, segundo dados da Abrasel, associação que representa o segmento.

Levante da gelada

O decreto foi recebido com reações duras de entidades ligadas à indústria cervejeira, que condenaram publicamente a elevação do ICMS sem diálogo prévio com fabricantes, revendedores e empresários do setor.

Caroço no angu

Considerado entre os pares como o delegado mais preparado e experiente em atividade na Policia Federal da Bahia, o novo chefe da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, terá dificuldades para tocar o plano de combate à violência e conter a onda de criminalidade no estado. O principal entrave tem origem na impossibilidade de escolher nomes de sua confiança para dois cargos estratégicos da pasta: os comandos das polícias Civil e Militar, que continuam nas mãos, respectivamente, da delegada-geral Heloísa Brito e do coronel Paulo Coutinho, que atuou até o fim para ocupar o posto.

Ou vai ou racha

“Com certeza, ele sabe que enfrentará fogo amigo dentro da cúpula da própria SSP e que chega com poder ainda limitado. Mas Marcelo (Werner) é conhecido na PF pela habilidade, carisma e entrega de resultados. É o quadro certo para essa função”, salienta um delegado federal ouvido pela coluna. “Trata-se de um policial sem qualquer atividade ou ligação política e de perfil absolutamente técnico. Caso não consiga impor sua marca e fazer o trabalho avançar, ele sem dúvida pedirá exoneração da secretaria”, emendou outro delegado da PF baiana.

Número mágico

Líderes da oposição na Assembleia Legislativa estimam que, dos 30 deputados estaduais eleitos ou reeleitos pelo bloco, 25 devem integrar a bancada e cinco, a maioria do PP, pularão a cerca. Apesar das perdas, afirmam que o número, acima do mínimo de 21 parlamentares, garante à tropa força para abrir sessões, pedir CPIs, obstruir votações, emperrar a pauta e barrar propostas dos rivais.

Os retardatários

Dois figurões do PSD protagonizaram os atrasos mais comentados na posse do governador Jerônimo Rodrigues (PT), anteontem: O presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, não chegou a tempo de subir a rampa com o petista, como reza o protocolo. O senador Angelo Coronel, por sua vez, apareceu quando Jerônimo já havia começado a discursar.