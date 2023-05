Após início ruim, David Duarte celebra volta por cima no Bahia: 'Sempre me dediquei'

Depois de um início para se esquecer, aos poucos o zagueiro David Duarte está conseguindo dar a volta por cima no Bahia. No triunfo sobre o Vasco, o defensor foi titular na linha de três zagueiros montada pelo técnico Renato Paiva e deixou boa impressão em São Januário.

Contratado no fim do ano passado como um dos primeiros reforços da ‘Era City’ no tricolor, David chegou ao Esquadrão credenciado pelo bom momento que conseguiu defendendo o Goiás, entre 2015 e 2021, mas também sob a desconfiança pela passagem com apenas 11 jogos pelo Fluminense, no ano passado.

O início da trajetória do zagueiro ficou marcada por desempenhos e resultados ruins. Ele esteve em campo como titular nas derrotas para o Jacobinense, pelo Campeonato Baiano, e Fortaleza, na Copa do Nordeste. Também teve participação na goleada sofrida pelo time baiano por 6x0 para o Sport, na Ilha do Retiro.

Alvo de críticas, ele perdeu espaço no elenco e ficou um bom tempo sem jogar. O retorno aconteceu na partida contra o Botafogo, que marcou a estreia do Bahia como mandante no Brasileirão. Apesar da derrota por 2x1, David Duarte conseguiu boa exibição e se manteve na equipe. O zagueiro conseguiu emplacar sequência de três jogos como titular e vibrou com o feito.

“Só eu, a minha família e os meus companheiros de trabalho sabemos o que eu passei quando cheguei aqui. A expectativa era grande, a minha era gigante, mas eu não correspondi no início. Sei disso, estava me cobrando em casa, mas nunca deixei de treinar, de me dedicar no dia a dia. Com a confiança dos meus colegas, da minha família e do mister [Renato Paiva], surgiu a oportunidade de retornar, em uma posição que eu nunca joguei, mas no dia a dia, nos treinos, eu fui abençoado por Deus”, disse ele.

No atual esquema do Bahia com uma linha de três zagueiros, David Duarte tem sido o defensor da sobra, enquanto Kanu e Rezende cobrem os lados direito e esquerdo, respectivamente. Ele conta que durante o tempo que ficou sem jogar, recebeu forças do técnico Renato Paiva.

“[Ele diz que] que confiava em mim, sabia do meu potencial, que era só uma fase, e que o grupo estava comigo. Eu sabia que era um momento difícil, mas estava aguardando a oportunidade”, lembrou.

A atuação contra o Vasco, aliás, rendeu elogios de Renato Paiva durante a entrevista após o jogo. Nas redes sociais, torcedores brincaram sobre David Duarte ter anulado o atacante Pedro Raul. O zagueiro contou que já conhecia o centroavante vascaíno da época em que eles atuavam no futebol goiano. David e Pedro foram rivais por Goiás e Atlético-GO, respectivamente, em 2019.

“O Vasco eu enfrentei algumas vezes por outros clubes que passei. O Pedro Raul também eu conheço bastante, dos clássicos em Goiânia e outros jogos que nos enfrentamos. Fico feliz pela partida do grupo, já merecíamos vencer e agora é dar sequência no Brasileirão”, finalizou.

O próximo compromisso do Bahia e de David Duarte será contra o Coritiba, neste domingo (7), na Fonte Nova, às 16h, pela 4ª rodada do Brasileirão.