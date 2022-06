Após Klara Castanho, Gabi Brandt revela ter tido dados vazados por hospital: ‘Trauma'

Após o caso de Klara Castanho ter ganhado proporção nas redes sociais, a influencer Gabi Brandt contou, no domingo (26), também ter passado por situação de vazamento de dados por funcionários em um hospital em mais de uma ocasião.

No caso de Gabi, ela precisou se internar para fazer exames em uma situação de suspeita de câncer.

“Tive suspeita e minha médica me indicou fazer uma biópsia. Fiquei internada no hospital. Eu não queria passar a notícia para a minha família, sobre a suspeita, porque eu não tinha certeza. Por que eu ia preocupar todo mundo? Fui fazer a biópsia em segredo”, desabafou, afirmando que a família tem histórico para a doença.

“Uma funcionária do hospital vazou a foto do meu prontuário do hospital. Como não estava especificando que era uma biópsia para investigar um possível câncer, isso abriu margem para as pessoas especularem. Eu estava internada e minha mãe ficou sabendo”, continuou.

"Até sair o resultado da biópsia, foi um tempão e ficou todo mundo preocupado. Eu não podia escolher contar ou não", lamentou. Ela diz que passou pelo constrangimento uma segunda vez, quando teve infecção renal.

Durante o desabafo, a influenciadora revelou ter ficado traumatizada com a situação. “O mais surreal disso é a pessoa do hospital mandar as coisas de quem está internado. Eu fiquei muito traumatizada. Nunca mais nem fui no hospital e nem vou. É muita invasão de privacidade, nunca vou entender”, concluiu.