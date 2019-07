Após lesões, Jeam projeta acesso com a Juazeirense

Quando foi promovido ao time profissional do Bahia, em 2014, sob o comando do técnico Marquinhos Santos, Jeam chegou com o status de ser o “novo Nonato”, tanto pela semelhança física quanto pelo estilo de jogo, rodando a área dos adversários.

Em sua primeira temporada, foram 12 jogos e um gol marcado. A expectativa se arrefeceu um pouco e esfriou de vez no ano seguinte, quando fez cinco jogos e não agradou. Depois dali, rodou pelo futebol brasileiro procurando se firmar até que voltou à Bahia neste ano para jogar no Jacobina. Na cidade do ouro, foram nove jogos e quatro gols pelo Campeonato Baiano - desempenho que chamou a atenção da Juazeirense, uma outra equipe baiana que disputaria a Série D.

No norte do estado, Jeam tem sido feliz: jogou todas as partidas do Cancão no atual Campeonato Brasileiro e deixou sua marca em duas oportunidades, ambas na primeira fase e contra o mesmo adversário, o Interporto. O último gol, inclusive, foi fundamental para a classificação do time de Juazeiro para o mata-mata.

O acesso para a Série C tem um valor especial para o clube, cidade e não seria diferente para o atacante de 24 anos, que teve as duas últimas temporadas interrrompidas por uma lesão que se repetiu: uma fratura no quinto metatarso do pé, semelhante às lesões sofridas pelo atacante brasileiro Neymar no Paris Saint-Germain. Nas duas vezes, Jeam acabou fora dos gramados por quatro meses.

“Conseguir esse acesso significa muito para mim, não vou deixar escapar. Vamos lutar até o último minuto por esse acesso e estou muito confiante nisso”, garantiu Jeam, confiante.

A Juazeirense decide o acesso para a terceirona no próximo domingo, às 16h, contra o Brusque-SC. No primeiro jogo das quartas de final, em casa, o Cancão venceu por 1x0 e precisa de apenas um empate para se garantir na Série C. Os quatro melhores do torneio sobem.



*supervisão do subeditor Miro Palma