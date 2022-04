Após morte do filho, Cristiano Ronaldo volta a treinar no United

Dois dias após anunciar a morte de um dos filhos gêmeos que esperava com a noiva, Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo voltou a trabalhar com o elenco do Manchester United. O craque português foi fotografado na chegada ao centro de treinamento de Carrington na manhã desta quarta-feira (20).

Ronaldo foi visto entrando e saindo do CT com semblante abatido. Segundo a imprensa local, o jogador participou de todas as atividades do dia. Ainda não há, porém, uma data prevista para o retorno do atleta aos campos.