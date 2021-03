Após prisão, policial toca guitarra para irmão do suspeito; veja vídeo

Uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo terminou em rock 'n' roll. Após um suspeito ser preso em casa por envolvimento com tráfico de drogas, o soldado Alander Oliveira Mello pegou uma guitarra e mandou uma brasa para o irmão do suspeito.

O policial já foi até a casa do traficante em outras oportunidades, mas desta vez ele descobriu que o irmão mais novo estava aprendendo a tocar guitarra. Por ter habilidades com o instrumento, o PM tocou uma música para a família do sujeito preso.

"Já prendemos algumas vezes ele (suspeito) antes, fizemos flagrante ali, mas a família dele é um pessoal do bem. Ali conversando com a mãe e o irmão do preso, a gente descobriu que ele curtia um rock'n roll. Ela comprou uma guitarra pra ele e vimos a oportunidade de nos aproximarmos mais deles. O menino ficou espantado com o policial indo à casa dele e tocando guitarra. Mas debaixo da farda, tem um ser humano normal. Quisemos mostrar interação com a comunidade", afirmou o soldado em entrevista ao Extra.

Alander atua na força tática da PM e quis desmistificar que a polícia age só de forma violenta. "Ali tocando guitarra com o rapaz com o mesmo gosto musical foi oportunidade de mostrar que a polícia não é do jeito que muitos pregam", destacou, dizendo ainda que o rapaz ficou "todo feliz".

Assista: