Após relação conturbada, Britney Spears afirma ter feito as pazes com a mãe

A cantora Britney Spears, de 41 anos, revelou para os seguidores que a relação com a mãe, Lynne Spears, voltou a ser de paz. Isso porque, nesta quinta-feira (25), famosa comentou que estava fazendo a reconciliação com a parente.

"Minha doce mamãe apareceu na minha porta ontem depois de três anos. Já fazia tanto tempo. Com a família, tem sempre algumas coisas que precisam ser resolvidas, mas o tempo cura todas as feridas! E depois que eu pude expressar o que eu guardei por um tempo extremamente longo, eu me sinto abençoada por termos tentado fazer as coisas certas. Eu amo tanto você", disse Britney no Instagram com uma foto dela ainda criança.

As duas ficaram sem ter uma boa relação durante 14 anos e, há três, perderam o contato depois que a famosa conseguiu desvincular da tutela que o pai, Jamie Spears, implementou ainda na juventude da artista.

De acordo com a revista People, famosa por furos da vida dos famosos internacionais, antes do fim do processo, Britney teria publicado no Instagram alegando que a ideia da tutela não saiu do pai, e sim, da mãe. Entretanto, a cantora pop apagou a publicação em seguida.