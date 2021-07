Após suspensão de G. Jesus, Neymar ironiza: 'Estão de parabéns'

A suspensão de dois jogos de Gabriel Jesus pela expulsão contra o Chile, na última sexta-feira (2), pelas quartas de final da Copa América, não foi bem digerida pelos jogadores da seleção brasileira. Em especial Neymar, que usou as suas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (7) para reclamar da punição que tirou o atacante do Manchester City da decisão contra a Argentina, neste sábado (10), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em uma postagem no seu Twitter, o camisa 10 da seleção brasileira fez críticas à Comissão Disciplinar da Conmebol, que anunciou a suspensão na noite de terça-feira (6), e também ironizou a decisão dando "parabéns". "Muito triste estar nas mãos de pessoas que tomam essas decisões. Bela analisada que deram no lance, hein? Estão de parabéns", disse.

Neymar reclamou da punição a Gabriel Jesus

(Foto: Reprodução)

Gabriel Jesus recebeu o cartão vermelho direto após levantar demais a perna e acertar o rosto de Mena, em lance aos três minutos do segundo tempo da partida entre Brasil e Chile. O atacante cumpriu a suspensão automática diante do Peru, na semifinal, mas a Conmebol anunciou o gancho de dois jogos.

A expulsão rendeu ainda uma multa de US$ 5 mil (o equivalente a R$ 26 mil na cotação atual). O valor é automaticamente descontado do que a CBF teria para receber como premiação pela disputa da Copa América. A punição não cabe recurso.

Esta foi apenas a segunda expulsão da seleção brasileira na era Tite. Curiosamente, a primeira já havia sido com Gabriel Jesus. O jogador do Manchester City levou cartão amarelo e depois o vermelho na final da Copa América de 2019 contra o Peru, no Maracanã. O Brasil venceu a decisão por 3 a 1 e foi campeão.