Aprenda 10 receitas de drinques refrescantes para enfrentar o calor

Até bem pouco tempo, as cartas de bebidas de bares e restaurantes baianos se limitavam a oferecer clássicos nacionais feitos com cachaça, vodca e outros destilados. Neste tempo quem preparava as bebidas era o mesmo barman que servia a cerveja ou o uísque no balcão.

Mas a alta temperatura das cozinhas vem aquecendo este, e outros segmentos, que têm pongado, no bom sentido, no crescimento do mercado de gastronomia.

Nesse novo momento - muito mais saboroso e diverso – a cachaça virou produto de luxo, a vodca perdeu o protagonismo para o gim, o barman se qualificou e virou bartender, e o consumidor ganhou a possibilidade de viver novas experiências.

Com isso, a coquetelaria deu origem a mixologia, termo aplicado ao processo de criação de coquetéis através da utilização de equipamento e técnicas principais da cozinha molecular.

Em outras palavras, trata-se de um processo que auxilia a produção de uma maior variedade e intensidade de sabores, texturas, aromas e até efeitos visuais dos drinques. Ou melhor, dos coquetéis.

O negócio tem rendido tanto que alguns profissionais da área de gastronomia têm trocado a cozinha pelo bar. É o caso da baiana Maria Bento, conhecida no Brasil inteiro pelos prêmios conquistados em torneios de coquetelaria.

“Sou formada em gastronomia, mas acabei me apaixonando e me dedicando a carreira de bartender depois de fazer o curso de Mixologia Clássica e imersão nas instalações de uma famosa marca de vodca para maior aprendizado”, conta.

É dela duas das 10 receitas de drinques que disponibilizamos aqui para que você possa fazer na sua casa. Além de Maria Bento, o Correio pinçou outras das cartas de bares da capital e até de Morro de São Paulo. Afinal, mesmo estando na primavera, os dias estão cada vez mais quentes e requerem bebidas leves e frescas. Um brinde a estas criações e um aviso: Beba com moderação!



Drinque é inspirado no Outubro Rosa

Sertão - por Maria Bento

@mabentomix

Ingredientes: 40ml de cachaça ou gin/ 40 ml de uma redução de erva cidreira com flores de chanana e mel/ 80 ml de tintura feita com primavera (bractea rosa).

Preparo: Coloque gelo em uma taça de 400 ml e reserve. Na coqueteleira coloque os insumos na ordem acima, adicione oito pedras de gelo e bata por 15 segundos. Descarte a água que se formou na taça e sirva o drink. Dica: Decore com folha de erva cidreira e uma flor chanana se for até as 11h. Se for consumir a noite decorar com as bracteas (folhas modificadas) da bougainville.



Cachaça é a base deste coquetel criado por Maria Bento

Manu - por Maria Bento

@mabentomix

Ingredientes: 40 ml de cachaça/ 100 ml de nectar de mandioca com erva doce/ 20 ml de néctar de coco seco com cumaru/ 10 ml de mel.

Preparo: Coloque gelo em cuia ou copo de 300 ml e reserve. Na coqueteleira coloque os insumos na sequencia citada, adicione 8 pedras de gelo e bata vigorosamente. Retire agua da cuia ou copo complete com mais gelo e sirva com coagem simples. Decore com flor de erva doce e um toque leve de raspas de cumaru.

Cris Martinez criou o Sossego para o Santa Villa, no Morro de São Paulo

Sossego - por Restaurante Santa Villa – Morro de São Paulo/Bahia

@santavillarestaurante

Ingredientes: 50 ml de cachaça Seleta (Minas Gerais)/ Limão siciliano/ Manjericão / Açúcar a gosto/ Gelo.

Preparo: Mistura tudo na coqueteleira e sirva.

Lillet é a aposta do verão do Santa Villa

Lillet Tônica – Santa Villa

@santavillarestaurante

Ingredientes: 50ml de Lillet Blanc / Água tônica/ Hortelã / Morango em fatias/ Gelo.

Preparo: Mistura na coqueteleira e serve em taça com decoração a gosto.



Elegância na coquetelaria de Marcio Silva para o Pasta em Casa

Diamante Negro – por Marcio Silva - Pasta em casa

@pastaemcasa

Ingredientes: 1 dose de uísque Jim Beam/ uma dose de Vermute Carpano Clássico

1 dose de Rum com especiarias e melaço de cana de açúcar.

Preparo: Em um mixing glass previamente resfriado acrescente os ingredientes e mexa até que o coquetel se resfrie por completo. Coe em um copo baixo com cubos de gelo.

Adriana Queiroz aposta no gin na carta da Coffeetown

Bubblegun - por Adriana Queiroz para Coffeetown

@coffeetownsalvador

Ingredientes: 50ml de gin infusionado com Bubbaloo de hortelã e menta/ Gelo/ 1 rodela de limão siciliano/ Água Tônica/ Pirulito

Preparo: Depois de infusionar o gin com o Bubbaloo por 24 horas, mistura ao gelo e adiciona a rodela de limão. Finaliza com a Água Tônica.

Gabriel Guerra usa bacon no preparo do Bacon & Eggs para o Larribar

Bacon E Eggs por Gabriel Guerra – Larribar

@larribar

Ingredientes: 25 ml limão siciliano/ 20 ml xarope de açúcar / 1/2 colher de chá de clara de ovo pasteurizada em pó ou clara de 1 ovo/ Gotas de bitters aromáticos

Preparo: Adiciona tudo numa coqueteleira com gelo, bate vigorosamente até gelar a parede da coqueteleira. Coa num copo com gelo e pinga o bitter em cima da camada de espuma. Decora com uma fatia fina de bacon assada.

Alê Barberino usa pitanga para fazer esta Beleza Rara

Beleza Rara por Alê Barberino

@alebarberino

Ingredientes: 60 ml gin/ 30 ml xarope de pitanga (fruta)/ 50 ml chá de pitanga (folhas). Completar com Água com gás

Preparo: Em um copo longo coloque o gin, o xarope e o chá, adicione gelo e depois complete com a água com gás. Pode usar uma folha de pitanga pra enfeitar seu coquetel.

Xarope de pitanga :100g pitanga/ 150 ml água/ 150 g açúcar cristal. Leve a fogo alto até ferver, depois abaixe o fogo e deixe ele reduzir por uns 5 minutos, espere esfriar, coe o máximo que puder em uma peneira fina e leve para geladeira até resfriar.

Chá de pitanga: 30 folhas de pitanga/ 200 ml água/ Leve a fogo alto até ferver, abaixe o fogo e deixe fervendo por mais uns 2 minutos, coe e leve a geladeira até resfriar.





Gin e pimenta são base desta criação de Junior Queiroz do Zambibar

É o bicho - por Junior Queiroz - Zambibar

@zambibar

Ingredientes: 1 dose de Gin, uma Pimenta Doce, um Limão Galego, água tônica e folha de limão.

Preparo: Junta tudo e mistura os ingredientes.



Cachaça e gengibre na carta do Mini Bar Gem de Fabrício Lemos

Sertões e sertões do Mini Bar Gem – Ori e Origem by Fabricio Lemos

@minibargem

Ingredientes: cachaça de bálsamo, xarope de gengibre, limão, caju em três texturas (espuma, desidratado e castanha com sal).

Preparo: Misture e adicione gelo. Decore com o caju desidratado.