Aprenda a ganhar tempo e produzir mais com qualidade de vida

Levantamentos realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostraram que a população brasileira é uma das que mais trabalha no mundo, no entanto, apesar de possuir uma carga horária de 40 horas semanais (na Alemanha, a carga horária semanal é de 38 horas. Na França e na Espanha, 35 horas), trabalhadores alemães, por exemplo, conseguem ser quatro vezes mais produtivos.

A resposta para essa discrepância reside no gerenciamento desse bem não renovável e considerados um dos caros do mundo: o tempo! Afinal como diria o inventor Benjamin Franklin, tempo é dinheiro! Gerenciar tempo permite não apenas lucrar como realizar atividades com antecedência, priorizar tarefas, definir foco e energia para a produtividade. Além de garantir equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

De acordo com o CEO da startup Rupee, plataforma para gestão contábil e tributária, Guilherme Baumworcel, otimizar o tempo na realização de tarefas para produzir mais é o objetivo de todo profissional que busca crescimento e reconhecimento em seu local de trabalho, mas, muitas vezes, acabam se deparando com dificuldades na rotina e ficam improdutivos, prejudicando o próprio desempenho.

Guilherme Baumworcel reconhece que otimizar o tempo na realização de tarefas para produzir mais é o objetivo de todo profissional, mas que essa não é uma tarefa fácil (Foto: Divulgação)

“A otimização do tempo na realização de tarefas pode ajudar a garantir mais eficiência nas atividades realizadas, melhorando o clima da equipe e na assertividade no cumprimento de metas. Não é nada que não possa ser aplicado, basta apenas uma boa administração e dedicação”, comenta.

Disciplina

O especialista destaca que embora pareça fácil, não é. Porque gerenciar o tempo exigirá autoconhecimento e objetivos claros. “Para chegar no seu extraordinário, você deve ter objetivos claros. É preciso separar tempo para adquirir conhecimento, tempo para se conhecer, conhecer pessoas que fizeram jornadas que possam servir de espelho e tempo para sua família. Dá trabalho, exige disciplina e determinação, mas você irá alcançar os seus objetivos”, esclarece.

No caso das empresas e organizações, o especialista destaca que a equipe deve estabelecer uma comunicação transparente, sem necessariamente ficar horas em videoconferências. “É importante estabelecer a razão e fazer com o que o time entenda o que estão fazendo no trabalho faz toda diferença. Assim como o "de que forma?" e o "que?" vai ser feito será resultado desse claro propósito. Ou seja, as tarefas estarão delegadas e serão entregues com os propósitos bem apresentados”, sugere.

Mais que cronogramas, para o especialista em gestão do tempo, tem que se estabelecer um método ou cultura. “Atualmente, os métodos mais bem sucedidos são as metodologias ágeis. Na minha opinião, o Kanban que nasceu no meio do século passado na Toyota e é utilizado pelas maiores empresas mundo hoje, como Google, Microsoft e etc., é bastante eficaz”, diz.

Técnicas

Para ele, uma forma prática de fazer isso, é manter um quadro em que se separa em três colunas: To-Do (o que tenho para fazer), Work-in-Progress (o que estou fazendo) e Done (o que terminei). “Vale destacar que não necessariamente você precisa montar esse quadro todo e comprar milhares de post-its, existem plataformas gratuitas e pagas para cada modelo de trabalho”, completa Guilherme Baumworcel.

No caso do profissional, Guilherme defende a necessidade de definir os seus entregáveis e separá-los em “o que eu devo entregar hoje”, “o que eu preciso entregar em uma semana e 15 dias”, criando o seu “To-Do”. “Conforme você vai realizando suas tarefas é preciso sinalizar a situação delas. Ou seja, quando você terminar aquela atividade que está fazendo, sinaliza para deixar claro que aquela etapa foi concluída. Essa é a essência da metodologia ágil”.

Outra dica importante para fazer o dia render é estabelecer pessoalmente os seus tempos, horários em que fará cada tipo de videoconferência, horário para responder e-mails, horário para produzir e entregar, horário para o café, para descansar e ter um horário limite de término é muito importante, para conseguir relaxar, cuidar de si e da família.

Por fim, ele destaca que tecnologia é uma aliada nesse processo e que as organizações podem adotar sistemas capazes de conectar a todos, sabendo de tudo que todos estão fazendo de forma clara, sem precisar ficar fazendo mil videoconferências. “Por fim, não deixe a tecnologia pessoal como as redes sociais sugarem sua energia. Estabeleça um limite máximo por dia. Você sabia que é possível saber quantas horas você fica conectado por dia em todas as redes sociais?”, finaliza com a provocação.

Cinco dicas para ajudar na rotina.

Estabeleça metas

O start inicial é a definição de uma ou mais metas e um prazo para cumpri-las. “Podemos iniciar com pequenas metas diárias, semanais ou até quinzenais. É importante estabelecer prazos para que essas metas sejam alcançadas. Aos poucos, você vai conseguindo aproveitar a sensação de dever cumprido dentro do prazo e poderá se desafiar a diminuir o prazo ou dobrar sua meta. Isso vai te engajar mais dentro das tarefas realizadas”, explica o CEO.



Crie um cronograma nivelado

“A rotina nada mais é do que realizar a mesma tarefa diversas vezes em um dia ou durante vários dias. Isso pode passar uma sensação de desânimo por estar sempre naquele ponto ou realizando aquela atividade, é importante criar um cronograma nivelado”, comenta Guilherme.

Para o especialista, separar as atividades e estabelecer um cronograma pode ajudar o profissional a disfarçar a rotina e torná-la mais atrativa. Outro detalhe é nivelar as tarefas, destacando as importâncias delas pelo prazo, complexidade na realização ou níveis de urgência, fazendo com que o profissional entenda o valor e a relevância de cada atividade.



Persistência e Determinação

Não podemos confundir Persistir com Insistir. “Persistência é ir além, é mudar os meios ou formas de realizar a tarefa para chegar ao resultado desejado. É encontrar o erro ou o problema, solucioná-lo e continuar a atividade. O profissional precisa ser persistente, criativo e inovador no seu dia a dia”, explica Guilherme. Para ele, é importante não se entregar para a desistência ou procrastinação. Com a persistência na realização da tarefa o profissional passa a adquirir expertise no que faz e começa a realizá-la de forma mais simples, objetiva e rápida, sem perder a qualidade.



Utilize tecnologias e metodologias de gestão

“Se uma ajuda é sempre bem-vinda, a tecnologia e a metodologia ágil podem contar muito nessa hora”, brinca Baumworcel. “Existem várias tecnologias e metodologias que foram desenvolvidas para garantir uma melhor gestão da atividade a ser realizada e também para gerenciar o tempo e controlar os processos de cada etapa da tarefa. Vale a pena pesquisar mais sobre elas e de que forma pode aplicá-las em sua rotina de trabalho”, comenta.

Um diferencial importante dessas ferramentas é disponibilizar ao profissional alertas sobre vencimentos de prazos e permite que ele possa acompanhar melhor sua própria evolução.



Imprevistos acontecem

Precisamos e podemos nos prevenir de algumas situações, mas outras não. “Imprevistos acontecem o tempo todo. É importante reconhecer que podemos ter problemas pelo caminho e que precisaremos de um tempo para enfrentá-lo. Faz parte da nossa construção profissional reconhecer os imprevistos e tentar se prevenir quando for possível”, finaliza Guilherme.