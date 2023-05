Aquário e roda-gigante: os planos da prefeitura para o Centro Histórico

O prefeito Bruno Reis (DEM) se reuniu nesta quarta-feira (10) com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, para discutir projetos em prol do Centro Histórico de Salvador. Também participaram do encontro o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, além de outros dirigentes do órgão e da administração.

A iniciativa tem como objetivo requalificar a região e tentar novos caminhos para dar mais atrativos ao turismo e à economia. Entre as iniciativas da prefeitura apresentadas no encontro, está o programa de habitação popular, com a reforma de casarões, na região do Pilar, no Comércio. Também foram mencionados os planos de construir uma roda-gigante no Comércio e da implantação de um aquário no Forte São Marcelo.

"Pedimos o apoio da ministra e do presidente do Iphan para agilizar a aprovação e facilitar os entendimentos, com isso possibilitando o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Bruno Reis. De acordo com a prefeitura, nos últimos anos, foram investidos pelo Município R$ 800 milhões no Centro Histórico. Apesar disso, a gestão municipal defende que para revitalizar a região são necessários investimentos do setor privado, o que exige uma maior segurança jurídica. “O poder público sozinho não vai conseguir sozinho resolver essa questão. Quando converso com prefeitos de outras cidades, o sentimento é o mesmo em relação aos Centros Históricos", disse o gestor.

“O ministério está presente para apoiar todas as iniciativas que tragam o desenvolvimento da cultura do Brasil, ainda mais sendo na minha cidade, que eu amo tanto, e com esse prefeito que está tocando obras tão maravilhosas”, destacou Margareth.

Foto: Lucas Moura/ Secom

Para o Iphan, o órgão estará à disposição para viabilizar um diálogo com a gestão soteropolitana, tornando o instituto um órgão “colaborativo, não apenas de resposta”. “A gente quer tornar Salvador um exemplo, uma referência da política de patrimônio cultural. Ver o patrimônio material e imaterial caminhando juntos com a ocupação cultural dos bens, fazer parcerias com o setor privado para a ocupação comercial e turística. Para tornar o patrimônio cultural de Salvador em um instrumento do desenvolvimento local, para a geração de oportunidades”, disse o presidente do instituto.

