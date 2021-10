Arquibancada desaba na comemoração de torcida no Holandês; vídeo

Torcedores do Vitesse passaram por um susto enorme no último domingo (17), logo após a vitória do time sobre o Nijmegen, por 1x0, fora de casa, pela 9ª rodada o Campeonato Holandês. Agora, os engenheiros do estádio Goffertstadion, da equipe mandante, terão um grande trabalho pelos próximos dias.

Tudo começou quando, ao apito final da partida, os jogadores foram até uma área perto da arquibancada para comemorar com os fãs. Só que, enquanto os torcedores cantavam e pulavam, parte da arquibancada do Goffertstadion desabou. Felizmente, não há registros de feridos.

O curioso é que, mesmo depois do acidente, a comemoração continuou. Porém, o prefeito da cidade, Hubert Bruls disse que deseja "uma investigação sobre o que aconteceu o mais rápido possível". Veja:

Com a vitória fora de casa, o Vitesse aparece na 6ª posição no Campeonato Holandês, com 16 pontos. A equipe volta a entrar em campo nesta quinta-feira (21), às 13h45, quando recebe o Tottenham, em duelo pela Conference League.