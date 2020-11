Arsenal vence Molde por 3x0 avança à segunda fase da Liga Europa

O Arsenal passou com facilidade pelo Molde nesta quinta-feira (26). O time inglês derrotou o adversário norueguês por 3x0, fora de casa, e garantiu a classificação antecipada à segunda fase da Liga Europa. Sem Ibrahimovic, o Milan, por outro lado, só empatou com o Lille na França e viu o rival sustentar a liderança da chave.

O Arsenal manteve os 100% de aproveitamento na competição e ampliou sua vantagem na liderança ao chegar aos 12 pontos. Com isso, carimbou a vaga ao mata-mata de forma antecipada. O Molde permanece em segundo, com seis, mas pode perder a posição para o Rapid Viena, que ainda entra em campo nesta quinta.

Mesmo sem alguns jogadores importantes, preservados, caso de Aubameyang, o time londrino atropelou o rival da Noruega. A equipe do técnico Mikel Arteta teve dificuldades no começo, mas deslanchou na etapa final e construiu o placar com naturalidade.

Pépé abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo com um arremate de perna esquerda no canto do goleiro Linde. Aos dez, Willock cruzou rasteiro para Nelson, que completou para o fundo das redes. No fim, aos 38, o jovem Balogun, que havia acabado de entrar, fez o terceiro em seu primeiro lance no jogo e selou a tranquila vitória na Noruega.

Empate na França

Sem Zlatan Ibrahimovic, com uma lesão na coxa esquerda e que só voltará a atuar no próximo mês, o Milan empatou por 1x1 com o Lille fora de casa e, com isso, perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo H, que ficou com o time francês, com oito pontos, um a mais que a equipe italiana, na vice-liderança.

O Milan marcou pela primeira vez contra o Lille, mas segue sem vencer o adversário. Anteriormente, havia empatado em 0x0 e perdido por 2x0 na fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada 2006-2007, além de ter levado 3x0 na atual edição da Liga Europa.

O time italiano saiu na frente com Samuel Castillejo, que balançou as redes aos dois minutos da segunda etapa, completando passe de Rebic, para marcar seu primeiro gol na temporada. A equipe francesa chegou ao empate com o meia Jonathan Bamba, aos 20 minutos, em chute colocado, no canto.

O Sparta Praga aparece na terceira colocação da chave depois de ter goleado o Celtic por 4x1, em casa. Odsonne Édouard deixou os visitantes em vantagem, mas David Hancko e Lukas Julis (duas vezes) decretaram a virada dos checos, que somam seis pontos. Os escoceses têm um ponto apenas e estão matematicamente eliminados

Também nesta quinta, no duelo direto pela liderança do Grupo G, Leicester e Braga empataram em Portugal por 3x3. O resultado deixa o time inglês na ponta da chave, com dez pontos, enquanto a equipe portuguesa caiu para o segundo lugar, com sete.

Al Musrati inaugurou o marcador do jogo para o Braga aos quatro minutos de jogo. O Leicester empatou em seguida com Barnes, aos nove. Aos 24, Paulinho colocou o clube português à frente novamente. Na etapa final, aos 34 minutos de bola rolando, Thomas alcançou o empate para os donos da casa, que anotaram o terceiro aos 45. No entanto, o artilheiro Jamie Vardy apareceu para novamente deixar tudo igual e definir o resultado.

Outros jogos

Em outras partidas da quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa já encerradas nesta quinta-feira (26), o Zorya derrotou o AEK Atenas fora de casa por 3x0; Maccabi Tel Avivi e Villarreal ficaram no empate por 1x1; o Sivasspor bateu o Qarabag por 3x2 no Azerbaijão; CSKA Moscou e Feyenoord empataram sem gols, o Dínamo Zagreb passou fácil pelo Wolfsberger por 3x0 e o Royal Antwerp fez 2x0 no LASK, mesmo placar das vitórias de Estrela Vermelha e Hoffenheim e sobre Gent e Slovan Liberec, respectivamente.