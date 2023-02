Art Studio: novo empreendimento imobiliário une tecnologia e sustentabilidade à arte 

oDiante do mar de Armação, o Art Studio é o mais novo empreendimento imobiliário da incorporadora André Guimarães em Salvador. O projeto reúne o que há de mais atual e sustentável em termos de habitação com um conceito voltado para a arte que homenageia 10 artistas plásticos baianos. Com opções de planta que variam entre 18m² e 45m², o Art Studio oferece um mix inteligente de conveniência, lazer e segurança para atender aos mais variados públicos.

Com unidades mais compactas, ideais para pequenas famílias ou mesmo com o objetivo de investimento, o Art Studio traz em suas áreas privativas o conceito “open spaces” que permite ao proprietário decidir como dividir os espaços do seu apartamento. “Através desse conceito, o morador terá total liberdade para modelar o imóvel de acordo com as suas necessidades", explica Nicole Luz, gerente de Incorporação da André Guimarães. "E se por um lado, a área privativa é compacta, nas áreas comuns o morador terá acesso a todos os serviços e espaços complementares, como extensão da própria casa”, complementa.

Entre os itens de convivência que o Art Studio oferece estão o rooftop com piscina aquecida, workplaces, barbecue places, sportbar e spa, além de espaço fitness com mais de 500m², guarderia de pranchas, petplace, bicicletário, praça interna “Art Square” e muitas outras comodidades. “Estamos comemorando os 40 anos da André Guimarães com um verdadeiro presente para a cidade. Este é um empreendimento inovador, que vem com toda a solidez e garantia que o nome da nossa incorporadora inspira”, afirma Daniel Sande, CEO da André Guimarães.

O Art Studio conta também com uma diversa tecnologia embarcada e equipamentos de sustentabilidade, como IPTU Verde Selo Ouro, que garantirá 10% de desconto no tributo municipal, placas solares, sistema de captação da água da chuva, elevadores inteligentes, iluminação em LED com sensores de presença, vagas com tomada para carros elétricos e fechaduras eletrônicas nas portas.

Arte

A relação entre a André Guimarães e as linguagens artísticas já foram marca de diversos empreendimentos, como o Mansão Jorge Amado e o Residencial Tatti Moreno. Dessa vez a construtora traz uma homenagem em vida a um grupo de artistas baianos, que assinam os dez andares do Art Studio, chamados de galerias. “Quando estávamos pensando o projeto, percebemos que é comum render homenagens aos artistas depois que eles morrem, então decidimos selecionar 10 artistas baianos e homenageá-los em vida, dentro do conceito do nosso empreendimento”, diz Daniel.

Os nomes escolhidos são Alba Vasconcelos, Almandrade, Bel Borba, Elenildo Café, Flávia K, Gustavo Moreno, Justino Marinho, Leonel Mattos, Sérgio Rabinovitz e Zivé Giudice.

A valorização da arte começa na entrada principal, o Coliving, lobby de acesso, contará com uma robusta tela em LED, do piso ao teto, que passará constantemente as obras dos artistas homenageados para aqueles que chegam.

Os pavimentos serão releituras de uma galeria de arte moderna: cada um dos artistas receberá um andar em sua homenagem e em cada um deles terá 10 cópias autorizadas de obras que compõem o seu acervo, além de uma outra peça, em grande formato, produzida exclusivamente para o empreendimento. “A arte agrega valor, beleza e um olhar diferente sobre o ambiente e isso acabou contando na hora de atrair o comprador”, comenta Daniel.

Locação

Além das pessoas que podem adquirir o imóvel como primeira moradia e casais sem filhos ou idosos em busca de apartamentos mais compactos, o Art Studio é apontado pela incorporadora como uma excelente opção para quem quer investir em locação. “Estamos falando de um apartamento de frente para o mar e que fica próximo também ao Centro de Convenções de Salvador e à Avenida Tancredo Neves, coração empresarial da cidade, sendo uma excelente opção para quem quer investir em locação de curta temporada”, explica Nicole Luz.

O empreendimento contará com a parceria da Housi, empresa especializada em gestão inteligente de moradias, que oferece um serviço prático para o cliente que tem o aluguel como foco. “A Housi é uma startup de São Paulo que cuida de toda gestão de locação e manutenção da unidade dando ainda mais comodidade para o proprietário e investidor. Temos certeza que estamos trazendo para Salvador um produto excelente, prova disso é que com pouco mais de 60 dias de lançado, já temos mais de 50% das unidades vendidas”, informa Daniel.



