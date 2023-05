Artilheiro do Vitória na Série B, Wagner Leonardo promete dar bicho a Osvaldo

Um artilheiro improvável está fazendo a alegria da torcida do Vitória na Série B do Brasileiro. O zagueiro Wagner Leonardo deixou os atacantes para trás e ostenta o status de maior goleador rubro-negro na competição. Os três gols assinados nas oito rodadas disputadas também dão ao defensor o posto de vice-artilheiro do torneio, ao lado de outros nove jogadores. Bruno Mendes, do Guarani, marcou quatro vezes e aparece isolado no topo do ranking.

Um dos 12 jogadores contratados para reforçar o Vitória na Série B, Wagner Leonardo ganhou a vaga de titular na estreia da competição, se manteve nela e sequer foi substituído nos oito jogos. Fez o que cabia a ele e escreveu o nome na história como integrante da defesa que permaneceu por mais tempo sem ser vazada na largada da divisão de acesso. O Leão passou as cinco primeiras partidas sem sofrer gols.

Na noite de quarta-feira (24), o zagueiro de 23 anos fez a diferença novamente, só que no ataque. Foi ele quem garantiu a vitória por 1x0 contra o CRB e a manutenção da liderança da Série B. O Leão alcançou 18 pontos e permaneceu no topo da tabela, acima de Vila Nova e Criciúma, segundo e terceiros colocados, respectivamente, que somaram 17 pontos cada após também vencerem seus jogos na 8ª rodada. A equipe goiana bateu o Ituano, por 1x0, e a catarinense o Sport, pelo mesmo placar.

Wagner Leonardo já havia marcado nas vitórias por 2x0 contra Londrina e Ceará, mas o tento assinado diante do CRB teve maior força. Além de ter sido o único do jogo e garantido a liderança da competição, foi comemorado no apagar das luzes do Barradão, aos 50 minutos do segundo tempo.

Atacante garçom

O detalhe é que os três gols marcados por ele foram construídos da mesma forma. O atacante Osvaldo cobrou falta na área e Wagner Leonardo apareceu pelo alto para estufar a rede de cabeça. A dupla é a mais eficiente do time na bola parada, uma das armas do Vitória nesta Série B.

Se Wagner Leonardo é o zagueiro artilheiro, Osvaldo é o atacante garçom, com seis assistências na competição, metade delas para o defensor. O serviço está tão na medida que Osvaldo decidiu entregar a conta: "Vou começar a cobrar o bicho dividido, porque já é o terceiro com assistência minha”, brincou após o apito final contra o CRB. “A gente treina bastante. Eu treino bastante essa cobrança de falta", contou.

Wagner Leonardo garantiu ser bom pagador: “Se ele continuar fazendo assistência pra mim, eu dou o bicho todo pra ele, não tem problema não”, divertiu-se o zagueiro em resposta.

A dupla vai tentar atacar mais uma vez no sábado (27), a partir das 17h30, quando a bola rola contra o Avaí, no estádio da Ressacada, na 9ª rodada da Série B. Wagner Leonardo e Osvaldo estarão em campo tentando evitar e também fazer gols. Eles estão entre os 22 jogadores que viajaram para Florianópolis na tarde desta quinta-feira (25).

Apesar de poder contar com a dupla afinada, o técnico Léo Condé terá quatro desfalques para o jogo, dois deles de última hora. Os atacantes Matheusinho e Léo Gamalho se machucaram durante o jogo contra o CRB e foram vetados pelo departamento médico. O primeiro teve um trauma no joelho e o segundo uma torção no tornozelo.

O atacante Zé Hugo ainda não está curado da inflamação no dente e vai ficar fora pelo segundo jogo consecutivo. O meia Giovanni Augusto, com uma lesão na panturrilha, desfalca o time pela terceira rodada seguida. O elenco do Vitória vai fechar a preparação para o jogo contra o Avaí na sexta-feira (26) à tarde, no centro de treinamento do Figueirense, em Palhoça, na Região Metropolitana de Florianópolis.