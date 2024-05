NESTA MANHÃ

Empresa de ônibus metropolitano retira toda frota das ruas; veja linhas afetadas

Suspensão do serviço aconteceu após discussão entre rodoviários e funcionários da Agerba, diz Sindicato

"Os trabalhadores estão com medo, pois a fiscalização está retendo a CNH [Carteira Nacional de Habilitação] dos motoristas", afirma o Sindicato. A reclamação é de que a fiscalização deveris ser do transporte clandestino, não dos trabalhadores.

A reportagem entrou em contato com o órgão estadual, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

Antes da suspensão do serviço, a Avanço já havia informado que iria finalizar a operação na RMS. A data prevista para o encerramento é em 30 de maio, segundo o Sindicato. Também já estava previsto uma paralisação dos funcionários da empresa a partir de sexta-feira (17) em seis municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os trabalhadores alegam descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho 2024 por parte da empresa. A paralisação, que afetará as cidades de Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São Francisco do Conde, Simões Filho e Santo Amaro, foi decidida em assembleia geral extraordinária, realizada no dia 7 de março e oficializada nesta segunda-feira (13).