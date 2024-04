SEM SOLUÇÃO

Transporte metropolitano: nova audiência é marcada após empresas faltarem mediação do MPT

Avanço Transportes e Costa Verde anunciaram fim das atividades no início do mês

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 08:34

Ônibus da empresa Costa Verde Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Uma nova audiência foi agendada para a próxima terça-feira (23 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para a busca da solução para impasse entre rodoviários e empresas que operam o sistema de transporte público de ônibus da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O reagendamento ocorre após representantes das empresas Avanço e Costa Verde não comparecerem à mediação agendada pelo MPT para a última quinta (18). O Sindimetro, que representa os trabalhadores, e a Agerba, que é a agência do estado da Bahia que regula a concessão do serviço, estiveram presentes no encontro.

O objetivo da mediação é buscar um entendimento entre patrões e empregados sobre o processo de dispensa em massa anunciado pelas empresas que operam o sistema. Como as empresas não enviaram representantes para a audiência, sem que houvesse comunicação sobre a desistência de negociar um acordo, foi agendada a nova audiência.

Entenda o caso

As empresas de ônibus Avanço Transportes e Costa Verde, responsáveis pelo transporte de passageiros na Grande Salvador, vão encerrar suas atividades nos próximos dias 15 (segunda-feira) e 1º de maio, respectivamente.

Cerca de 1.520 trabalhadores estão em aviso prévio, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindimetro-BA).

Ainda de acordo com o sindicato, as 12 linhas operadas pelas empresas transportam mais de 2 milhões de passageiros por mês. Os trajetos atendem as cidades de Madre de Deus, Candeias, Camaçari e Lauro de Freitas.

Em nota enviada à imprensa, a Agerba informou que permanece em negociações com ambas empresas.

No dia 27 de março, usuários do transporte público metropolitano foram surpreendidos com um reajuste de 8,11% da tarifa. O aumento da passagem foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) um dia antes de entrar em vigor.

Veja quais linhas são operadas pelas empresas

Costa Verde

846 - Lauro de Freitas - Lapa (via Avenida Centenário)

860 - Portão - Terminal Pituaçu (via Avenida Pinto de Aguiar)

841 - Vilas do Atlântico - Campo Grande (via orla)

Avanço Transportes

A800 - Camaçari x Águas Claras (via BA-093)

A0812 - Camaçari x Simões Filho

A0813 - Candeias x Simões Filho

A814A - Camaçari x Águas Claras (via Parafuso)

A0834 - Madre de Deus/Candeias x Lauro de Freitas

A0835 - Distrito de Passé (Candeias) x Calçada

A0903A - Candeias x Outlet Premium (via Simões Filho)

874A - Simões Filho x Lauro de Freitas