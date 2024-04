ÔNIBUS

De 11 para 6 empresas: crise do transporte metropolitano foi intensificada na pandemia

O anúncio de encerramento de 12 linhas de ônibus das empresas Costa Verde e Avanço é mais um capítulo da crise do transporte intermunicipal. Dessa vez, moradores de Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias e Madre de Deus serão impactados. A medida visa integrar os sistemas metroviário e rodoviário da Grande Salvador, mas passageiros temem que o serviço fique ainda pior. Em quatro anos, o número de empresas que atuavam na região saiu de 11 para seis. Relembre abaixo episódios recentes que marcaram a crise do transporte.

Durante a pandemia da Covid-19, oito empresas de transporte metropolitano suspenderam as atividades por problemas financeiros e não voltaram a rodar, sendo quatro - Expresso Linha Verde, ATP Transportes, VCA e Castur - que circulavam entre Salvador e a Região Metropolitana. No total, a RMS tinha 11 companhias de transporte.

Neste ano, a última greve de rodoviários metropolitanos aconteceu no dia 13 de março e prejudicou a rotina de pelo menos 100 mil pessoas usuárias de mais de 30 linhas de ônibus. Aproximadamente 1,8 mil rodoviários e 300 ônibus ficaram parados na garagem, de acordo com o Sindmetro. A categoria reivindicava a atualização da cesta básica, equiparação salarial pelas perdas da pandemia e aumento de 20% no ticket alimentação.