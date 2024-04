12 LINHAS

Empresas de ônibus Costa Verde e Avanço anunciam fim das operações na Região Metropolitana de Salvador

Mais de 1,5 milhão de passageiros serão atingidos, segundo sindicato

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2024 às 10:42

As empresas de ônibus Avanço Transportes e Costa Verde, responsáveis pelo transporte de passageiros na Grande Salvador, vão encerrar suas atividades nos próximos dias 15 (segunda-feira) e 1º de maio, respectivamente. Cerca de 1.520 trabalhadores estão em aviso prévio, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindimetro-BA).

Ainda de acordo com o sindicato, as 12 linhas operadas pelas empresas transportam mais de 1,5 milhão de passageiros por mês. Os trajetos atendem as cidades de Madre de Deus, Candeias, Camaçari e Lauro de Freitas.

A Avanço Transportes anunciou que as oito linhas operadas pela empresa deixarão de funcionar através de um comunicado publicado nas redes sociais no domingo (7). O sindicato tenta prolongar o funcionamento das linhas até o final do mês.

“Vamos ter uma reunião com a empresa Avanço nesta quarta-feira (10) durante a tarde. Ontem (9), eles entregaram oficialmente as linhas para a Agerba [Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia]. Vamos tentar que ela não encerre no dia 15”, disse Mário Cleber, presidente do Sindimetro-BA.

Em nota enviada à imprensa, a Agerba informou que permanece em negociações com ambas empresas. "Com relação a Avanço Transportes, em reunião do dia 09/04/24, ficou decidido que haverá a suspensão da entrega das linhas no prazo anunciado pela empresa, garantindo que a população não sofrerá descontinuidade do transporte metropolitano. Da mesma forma, continuam as tratativas com a empresa Costa Verde garantindo não trazer qualquer prejuízo à população", disse a agência reguladora.

A reportagem não conseguiu contatar as empresas Costa Verde e Avanço, mas apurou que os passageiros terão como opção as linhas da empresa Expresso Vitória, que já existem. As linhas levam os passageiros até a Estação Aeroporto e, por meio do sistema integrado metropolitano, o usuário pagará uma única tarifa para chegar até a Lapa.

No dia 27 de março, usuários do transporte público metropolitano foram surpreendidos com um reajuste de 8,11% da tarifa. O aumento da passagem foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) um dia antes de entrar em vigor.

Veja quais linhas são operadas atualmente pelas empresas

Costa Verde

846 - Lauro de Freitas - Lapa (via Avenida Centenário)

860 - Portão - Terminal Pituaçu (via Avenida Pinto de Aguiar)

841 - Vilas do Atlântico - Campo Grande (via orla)



Avanço Transportes