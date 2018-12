Artistas baianos se destacam entre indicados ao Troféu APCA

Os artistas baianos são destaque entre os concorrentes ao Troféu APCA deste ano. Dentre os indicados pelo júri de Música Popular da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) estão Caetano Veloso, com os filhos Moreno, Zeca & Tom Veloso; Gilberto Gil; Carlinhos Brown, com os Tribalistas; o rapper Baco Exu do Blues e Josyara.

A premiação será realizada na próxima terça-feira (11/12), em assembleia no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. O júri técnico da APCA é formado por Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Lucas Brêda, Marcelo Costa e Roberta Martinelli.

Conheça as categorias em que têm baianos concorrendo

ARTISTA DO ANO

Elza Soares

Gilberto Gil

Iza

Marcelo D2

Pabllo Vittar

SHOW DO ANO

Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso

Letrux

Maria Beraldo

Racionais MC's

Tribalistas

ARTISTA REVELAÇÃO

Duda Beat

Edgar

Josyara

Maria Beraldo

Teto Preto

MELHOR CAPA DE DISCO

Anelis Assumpção - Taurina

Ava Rocha - Trança

Baco Exu do Blues - Bluesman

Carne Doce - Tônus

Karol Conka - Ambulante