Arturo Vidal é hospitalizado no Chile após testar positivo para covid-19

O meio-campista Arturo Vidal, da Inter de Milão e da seleção chilena, está hospitalizado no Chile depois de ser infectado com o coronavírus. A própria confederação chilena confirmou a informação nesta terça-feira (1º).

Com isso, Vidal não vai jogar na quinta, contra a Argentina, nem contra a Bolívia, no dia 8, em partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Chile está na 6ª colocação na competição, tendo vencido somente o Peru.

Antes de confirmar que Vidal estava com a covid-19, os médicos da seleção afirmaram que o meia não estava treinando por conta de uma amigdalite, apresentando quadro febril. Agora, foi confirmado que ele está mesmo infectado pelo coronavírus.

O jogador se vacinou há três dias contra a covid, ao lado de outros jogadores da seleção do Chile. Segundo a seleção, Vidal estava isolado do grupo desde que começou a apresentar febre, como medida de prevenção. Não houve outros casos de testes positivo.

"Infelizmente, durante os testes descobri que testei positivo para Covid, depois de me encontrar com um amigo assintomático. Desta vez não poderei estar em campo, mas apoiarei meus companheiros com todas as minhas forças. Agradeço a todos os trabalhadores da saúde que estão lutando contra esse enfermidade. E peço, por favor, a quem possa: se vacine!", escreveu Vidal nas redes sociais.

O país permanece com sistema de saúde sobrecarregado, registrando mais de seis mil novos casos por dia. Desde o começo da pandemia, foram 29,3 mil mortes e 1,3 milhão de casos.