As Panteras voltaram e estão ainda mais poderosas

Em 1976, Sabina, Kelly e Jill chegavam à TV, na série As Panteras. Era um caso raro de uma série protagonizada por três mulheres - e três mulheres independentes, que lutavam contra criminosos de todos os tipos e solucionavam casos. As atrizes Kate Jackson, Jaclyn Smith e Farrah Fawcett tornaram-se estrelas internacionais.

Em 2000, a franquia foi ressuscitada para o cinema, com Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Três anos depois, chegou a continuação.

Agora, Sabina, Kelly e Jill são interpretadas por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. Uma mulher assume a direção: Elizabeth Banks, que estrelou a trilogia A Escolha Perfeita e dirigiu o segundo filme, de 2015. Banks, que também é a roteirista do filme, recebe elogios de Kristen: “Tenho muito orgulho dela”. “Quando os créditos finais surgem na tela e dizem 'escrito e dirigido por Elizabeth Banks', eu literalmente tenho vontade de me levantar e aplaudir. Porque não foi fácil para ela fazer o filme num estúdio comandado por homens”.

Neste novo As Panteras, Sabina é uma das detetives contratadas por Charles Townsend e supervisionadas por Bosley (Elizabeth Banks). Mas agora há outros Bosley, interpretados por Patrick Stewart e Djimon Hounson.

O filme acompanha Elena Houghlin (Naomi Scott), que trabalha numa grande empresa de tecnologia que está desenvolvendo uma ferramenta perigosa. Ela tenta avisar aos superiores, mas não é ouvida - uma situação comum, especialmente para mulheres. Então contrata a agência de detetives para investigar a corporação e evitar uma tragédia, porém acaba se juntando à ação. Jane Kano (Ella Balinska), agente do MI-6, completa o trio.

Stewart ficou chocada quando Elizabeth Banks viu nela uma atriz que podia fazer comédia. “Ela escreveu um roteiro bem pé no chão, caloroso, mas também com seus momentos de bobeira, meio absurdo, e isso é demais”, completou Kristen Stewart.

Stewart tornou-se muito popular depois de estrelar a saga Crepúsculo, mas depois se recolheu aos filmes mais independentes, como Café Society (2016) e Para Sempre Alice (2014). Também atuou no cinema francês, fazendo dois longas com Olivier Assayas, Acima das Nuvens (2014), pelo qual foi a primeira atriz americana a ganhar o César, e Personal Shopper (2016).

As Panteras marca seu retorno à Hollywood propriamente dita. “Não faço distinção entre 'projetos para mim' e projetos mais comerciais”, disse a atriz em entrevista durante o Festival de Zurique.