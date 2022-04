Asteróide gigante entrará na órbita da Terra nessa quinta-feira

Um asteróide gigantesco e "potencialmente perigoso" entrará na órbita da Terra nessa quinta-feira (28), segundo a NASA. Ele tem o dobro do tamanho do Empire State Building - um dos maiores edifícios do mundo.

O asteróide, chamado 418135 (2008 AG33), tem um diâmetro estimado entre 1.150 e 2.560 pés (350 a 780 metros) e entrará na órbita da Terra a 37.400 km/h.

Em seu ponto mais próximo, o objeto astronômico – viajando a mais de 30 vezes a velocidade do som – chegará a cerca de 3,2 milhões de quilômetros da Terra, o que é aproximadamente oito vezes a distância média entre a Terra e a Lua. A princípio, não há risco de impacto com o nosso planeta.

A NASA sinaliza qualquer objeto espacial que chegue a 193 milhões de km da Terra como um "objeto próximo à Terra" e qualquer objeto em movimento rápido dentro de 7,5 milhões de km como "potencialmente perigoso".