Atacante é regularizado e Bahia ganha reforço para pegar o Santos

O técnico Diego Dabove ganhou mais um reforço para montar o time do Bahia que encara o Santos, neste sábado (11), às 21h, na Vila Belmiro. Recém contratado pelo tricolor, o atacante argentino Eugenio Isnaldo foi regularizado e viajou com a delegação para São Paulo.

Antes, o jogador foi oficialmente apresentado e falou pela primeira vez como jogador do clube. Aos 27 anos, Isnaldo ganhou destaque defendendo o Defensa y Justicia, da Argentina, onde foi campeão da Copa Sul-Americana, no ano passado. Agora, ele comemora a chance de atuar no futebol brasileiro.

"Estou com muita alegria, responsabilidade de estar em um grande clube. As primeiras impressões são as melhores, me trataram muito bem. Estou contente de estar aqui e estou agradecido de confiar em mim. Contente de estar em um clube importante como é o Bahia, e em uma grande liga importante como é o Brasil, com tantos bons jogadores. É um passo muito importante na minha carreira", disse ele.

Contratado como uma tentativa de solucionar o problema do Bahia no lado esquerdo do ataque, Isnaldo chega ao Esquadrão indicado por Diego Dabove. O prestígio foi tanto que fez o clube baiano ultrapassar o limite de cinco estrangeiros por partida na Série A. Com seis atletas de fora do país, o tricolor terá que fazer rodízio durante os jogos.

"É a primeira vez que trabalho com Diego (Dabove). Porém, desde que cheguei ao clube me ajudou muito, comentou sobre o futebol da equipe e está me ajudando. [...] Meus compatriotas estão me ajudando muito na adaptação, faço muitas perguntas para entender o mais rápido possível. Também me ajudam com o português. O Lucas [Mugni] e o Gérman [Conti] já sabem falar e me ajudam muito. São boas pessoas e estou contente de jogar com eles", explicou.

Pronto para estrear

Apesar de não disputar uma partida oficial desde abril, quando estava no Defensa y Justicia, Eugenio Isnaldo garante que está pronto para estrear pelo Bahia. Apesar de ter preferência pelo lado esquerdo do ataque, ele conta que pode atuar no lado direito.

O reforço chega em bom momento para Dabove, já que o treinador não poderá contar com Rossi, suspenso, diante do Santos.

"Atuo principalmente pelo lado esquerdo. Também posso jogar pela direita, mas prefiro a esquerda. Gosto de atacar pelos lados, pelo centro, encarar (o adversário) e ajudar a equipe a todo momento. E defendendo também. Como características, gosto de atacar espaços, encarar", explicou ele.

"Há outros jogadores importantes no ataque e vou buscar me relacionar com eles para fazer finalizações o melhor possível. Gosto de atacar pela esquerda e direita, gosto de finalizar. Sou um jogador que sempre busca o bem coletivo. Se tiver que defender, também vou fazer", finalizou.