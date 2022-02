Atenção na estrada: infrações que você pode não conhecer, mas pesam no bolso

Vai viajar? Lembre-se de revisar o veículo, calibrar os pneus e checar a documentação - sua e do carro. E, é claro, seja prudente. Excessos causam acidentes e também podem fazer um estrago no seu bolso.

Existem multas de conhecimento geral, como o transitar acima da velocidade da via ou rodar pelo acostamento. Sim, vale lembrar que dirigir na faixa reserva para ganhar tempo em uma ultrapassagem pode te fazer desembolsar R$ 880,41, e ainda adicionar sete pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mas o a legislação tem alguns temas que são ardilosos em uma rodovia ruim. Por exemplo: o que você faz quando se aproxima de uma curva fechada? Parece óbvio: reduz a velocidade. Se não fizer, irá ser enquadrado em uma infração grave. É uma situação complexa de ser fiscalizada. Mas se um guarda entender que você não reduziu, poderá aplicar uma multa de R$ 195,23 e cinco pontos serão agregados ao seu prontuário.

Tenha paciência também nas retomadas: arrancar de forma brusca, fazendo o pneu "cantar", pode te render uma multa bem alta. Trata-se de uma infração gravíssima (R$ 293,47 e sete pontos), mas com valor que pode ser multiplicado por dez (R$ 2.934,70) e que resulta na suspensão do direito de dirigir e na retenção do veículo.

O Código Brasileiro de Trânsito (CBT) explica: "utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus". Esse tipo de prática pode prejudicar quem está a bordo e também quem está fora.

Então, depois de passar por um dos muitos quebra-molas, que são instalados de qualquer forma pelas rodovias do estado, tenha cuidado. Um agente de trânsito pode interpretar que sua condução é perigosa e seu orçamento será onerado.

Ver, escutar e ser visto

Com esse sol e claridade da Bahia você pode pegar a estrada e esquecer de acender os faróis. Mas é bom colocar um lembrete no painel, pois esse esquecimento poderá te fazer gastar R$ 130,16 e sua CNH terá mais quatro pontos.

Quando você renovou a CNH, o médico diagnosticou que você precisa de lentes corretoras? Pois bem, mesmo que você ache que a adição indicada é baixa e não use óculos ou lentes corretoras, sua CNH anuncia a necessidade. Dirigir sem a correção implica em multa gravíssima: R$ 293,47 e sete pontos.

O mesmo vale para o não uso de aparelho de audição, caso se aplique. Taxa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Banguela pode?

Não! Transitar com o veículo desligado em um declive, a famosa "banguela", é uma infração: custa R$ 130,16. Ou seja, uma economia mínima de combustível vai te custar o equivalente a 20 litros de gasolina. Não fique com raiva da legislação, quando você desliga o carro ou até mesmo desengata as marchas, o automóvel perde capacidade de frenagem e o freio motor não atua.

Por falar em combustível, planeje bem sua viagem. Deixar o carro ter uma pane seca também vai te custar R$ 130,16. Além, é claro, de comprometer sua segurança e atrasar a viagem.